Puhemies Vanhanen matkustaa Tukholmaan, tapaa kuninkaan

Hän tapaa Tukholmassa Ruotsin parlamentin puhemiehen Andreas Norlénin, parlamentin ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan, Pohjoismaiden neuvoston valtuuskunnan ja Suomi-ystävyysryhmän edustajia sekä Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaan.

Tiedotteen mukaan tapaamisissa on tarkoitus keskustella muun muassa Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, Suomen ja Ruotsin turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta yhteistyöstä, Suomen puheenjohtajakaudesta Pohjoismaiden neuvostossa ja muista ajankohtaisista asioista.

Vanhanen tapaa myös Suomen kulttuuri-instituutin ja Ruotsinsuomalaisten keskusliiton johtoa.

– Ruotsi on Suomen lähin kumppani ja on tärkeää ylläpitää myös tiivistä parlamentaarista vuoropuhelua. Vaikka tapaamisia on ollut virtuaalisesti, on ensiarvoisen tärkeää pystyä keskustelemaan erityisesti tässä turvallisuustilanteessa kasvokkain, Vanhanen toteaa tiedotteessa.