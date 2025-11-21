21.11.2025 12:06 ・ Päivitetty: 21.11.2025 12:06
Punainen Risti joutuu jättileikkauksiin
Kansainvälinen avustusjärjestö Punainen Risti kertoo leikkaavansa ensi vuoden budjettiaan sadoilla miljoonilla euroilla. Työpaikkoja vähenee 2900.
Genevessä sijaitsevan Punaisen Ristin kansainvälisen komitean perjantaina julkaisema seuraavan vuoden budjetti on 1,94 miljardia euroa, kun se tälle vuodelle oli runsaat 2,2 miljardia.
Laskennallisesti noin 17 prosentin säästötarpeet johtuvat Punaisen Ristin mukaan kaikkialla länsimaissa paraikaa tehtävistä avustusten vähenemisestä. Kun länsimaat ovat lisänneet sotilasmenojaan Ukrainan sodan takia, avustustoimintaan korvamerkittäviä varoja on yhä vähemmän tarjolla.
TYÖPAIKKOJA ja työtehtäviä poistetaan eri puolilta maailmaa. Kaikkiaan järjestöllä on eri maissa 18000 työtekijää. Kolmasosa nyt ilmoitetuista vähennyksistä tehdään järjestön mukaan luontaisena poistumana sekä eläköitymisinä.
Ensi vuonna järjestön kansainvälisessä avustustoiminnassa painottuvat Ukrainan ja Palestiinan lisäksi muun muassa Sudan ja Kongon demokraattinen tasavalta.
Järjestön kansainvälinen komitea toimii yhteistyössä kunkin maan kansallisten Punaisten Ristien ja Punaisen Puolikuun kanssa. Järjestö perustettiin Sveitsissä vuonna 1863.
Suomen Punaisen Ristin yhdistys perustettiin jo vuonna 1877.
