Punaisen Ristin johtaja tuomitsee Gazan kaupungin joukkoevakuoinnin käsittämättömänä

Kansainvälisen Punaisen Ristin johtaja Mirjana Spoljaric tuomitsee Israelin suunnitelmat Gazan kaupungin joukkoevakuoinnista.

Spoljaricin mukaan Gazan kaupungin joukkoevakuointia on mahdotonta tehdä turvallisesti ja arvokkaasti vallitsevissa olosuhteissa. Spoljaric kuvailee lausunnossaan joukkoevakuointisuunnitelmaa toteuttamiskelvottomaksi ja käsittämättömäksi.

Israelin armeija ilmoitti eilen Gazan kaupungin olevan vaarallinen taistelualue, ja Israelin suunnitelmana on ottaa haltuunsa koko kaupunki. Se ei kuitenkaan ole kehottanut vielä kaupungin asukkaita lähtemään evakkoon.