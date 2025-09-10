Ulkomaat
10.9.2025 04:52 ・ Päivitetty: 10.9.2025 05:47
Puola ampui alas ilmatilaansa loukanneita venäläisdrooneja
Puolan armeija tuomitsee jyrkästi maan ilmatilan loukkaamisen. Armeija mukaan ilmatilaa loukkasi viime yönä toistakymmentä ilma-alusta.
– Venäjän liittovaltion Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen seurauksena Puolan ilmatilaa loukattiin ennennäkemättömällä tavalla droonityyppisillä kohteilla, sanottiin Puolan asevoimien lausunnossa.
– Kyseessä on vihamielinen teko, joka on muodostanut todellisen uhan kansalaisillemme, lausunto jatkui.
Puolan asevoimat kertoi niin ikään pudottaneensa joitakin kohteita.
Puola sulki yön aikana neljä lentoasemaa, kertoo brittilehti Guardian viitaten Yhdysvaltain ilmailuviranomaisen FAA:n tietoihin. Suljettujen lentokenttien joukossa oli Varsovan kansainvälinen lentoasema.
LENTOYHTIÖ Finnairin viestinnästä kerrottiin STT:lle, että yhtiö joutui perumaan aamulentonsa Varsovaan, koska kenttä suljettiin. Seuraavan lennon Varsovaan pitäisi kuitenkin lähetä matkaan normaalisti.
Puolan asevoimat kertoi aiemmin X:ssä, että sen ja liittolaismaiden hävittäjiä lähetettiin taivaalle Puolan ilmatilan turvaamiseksi. Ukrainan ilmavoimat oli varoittanut Telegramissa laajoista droonihyökkäyksistä useilla eri alueilla Ukrainassa.
Puolan puolustusministeri kertoi X:ssä, että presidentille ja pääministerille on kerrottu tilanteesta.
- Lentokoneet käyttivät aseita viholliskohteita vastaan. Olemme jatkuvassa yhteydessä Naton johtoon. Alueelliset puolustusjoukot on aktivoitu tekemään pudotettujen droonien etsintöjä, puolustusministeri Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sanoi X:ssä.
- Jos löydätte pudonneiden kohteiden kappaleita, älkää lähestykö niitä vaan kertokaa poliisille, hän lisäsi.
Kyse on Ukrainan sodan ensimmäisestä yhteenotosta, jossa Nato-maa on ampunut alas venäläisiä kohteita.
PUOLAN pääministeri Donald Tusk kertoi X:ssä varhain aamusta, että Puolan ilmatilan toistuvaan loukkaamiseen liittyvä sotilaallinen operaatio on käynnissä ja että aseita on käytetty kohteita vastaan.
- Olen jatkuvassa yhteydessä presidentin ja puolustusministerin kanssa. Sain suoran raportin operatiiviselta komentajalta, Tusk kertoo.
Ensitietojen varassa tapahtunutta on jo ehditty kommentoida Yhdysvaltain politiikan piireissä.
- Venäläisten droonien tekemät Naton ilmatilan toistuvat loukkaukset ovat varoitus siitä, että Vladimir Putin testaa päättäväisyyttämme Puolan ja Baltian maiden suojelemiseksi. Putinin jatkaessa verilöylyään Ukrainassa tällaisia tunkeutumisia ei voida jättää huomiotta, kommentoi demokraattisenaattori Dick Durbin X:ssä.
Puolan presidentti Karol Nawrocki sanoi vain päivää aiemmin Suomen-vierailullaan uskovansa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on valmis hyökkäämään Ukrainan lisäksi myös muihin maihin.
- Emme tietenkään luota Vladimir Putinin hyviin aikeisiin, Nawrocki sanoi yhteisessä tiedotustilaisuudessa presidentti Alexander Stubbin kanssa.
Republikaanien kongressiedustaja Joe Wilson luonnehti Venäjän tekoa sotatoimeksi.
- Venäjä hyökkää Nato-liittolaismaa Puolaa vastaan iranilaisilla Shahed-drooneilla alle viikko sen jälkeen, kun presidentti Trump otti vastaan presidentti Nawrockin Valkoisessa talossa. Tämä on sotatoimi, ja olemme kiitollisia Nato-liittolaisillemme heidän nopeasta vastauksestaan sotarikollis-Putinin jatkuvaa, provosoimatonta aggressiota vastaan, Wilson sanoi.
