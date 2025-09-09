Puola kehittää asevoimiaan – presidentti Nawrocki: ”Emme tietenkään luota Vladimir Putinin hyviin aikeisiin”

Puolan presidentti Karol Nawrocki sanoo, että uskoo Venäjän presidentin Vladimir Putinin olevan valmis hyökkäämään Ukrainan lisäksi myös muihin maihin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Siksi Puola kehittää kumppanuussuhteitaan, ja Nawrocki sanoo olevansa iloinen voivansa luottaa turvallisuus- ja puolustusasioissa Suomeen.

- Emme tietenkään luota Vladimir Putinin hyviin aikeisiin, Nawrocki sanoi yhteisessä tiedotustilaisuudessa presidentti Alexander Stubbin kanssa.

Kumpikin presidentti kehui maidensa keskinäisiä suhteita. Yhteistä mailla on Stubbin mukaan muun muassa ymmärrys historiasta, maantieteellinen sijainti sekä suhteet Venäjään. Maat jakavat myös yhteisen turvallisuusympäristön Itämeren alueella sekä uhka-arvion.

- Turvallisuusympäristömme pysyy haasteellisena ja vaikeasti ennustettavana ei vain lähivuosina vaan myös lähivuosikymmeninä, Stubb lausui.

Maiden yhteinen näkemys Stubbin mukaan on, että sotilasliitto Naton pelotevaikutusta ja puolustusta Venäjää vastaan on tärkeää vahvistaa pitkällä tähtäimellä. Hän myös huomautti, ettei rauha tai tulitauko Ukrainassa tarkoita, että maat voivat höllentää varautumistaan.

PUOLALAISTOIMITTAJA kehui lehdistötilaisuudessa Stubbia täydelliseksi golfinpelaajaksi ja arveli, että se auttaa presidenttiä diplomatiassa. Stubb totesi vastauksessaan, että henkilökohtaisten suhteiden merkitystä diplomaattisuhteille ei julkisessa keskustelussa aina arvosteta riittävästi.

Stubb kuitenkin korosti myös, ettei hän halua paisutella rooliaan Yhdysvalloissa, vaikka hän onkin viettänyt paljon aikaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa.

Golf tuli esille myös Stubbin omassa vastauksessa myöhemmin, kun hän puhui Venäjän talouteen kohdistettavasta taloudellisesta paineesta ja siihen käytettävissä olevista keinoista.

- Meidän on käytettävä golfbägin kaikkia mailoja, hän sanoi.