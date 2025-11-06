Ulkomaat
6.11.2025 13:05 ・ Päivitetty: 6.11.2025 15:20
Puola lupaa: puoli miljoonaa siviiliä saa oppia sota-ajan tehtäviin
Puola suunnittelee vahvistavansa puolustustaan pikakouluttamalla jopa puoli miljoonaa vapaaehtoista erilaisiin kriisiajan tehtäviin. Maan puolustusministeri Wladyslaw Kosiniak-Kamysz kertoi suunnitelmasta torstaina.
Tarkoitus on saada vapaaehtoiset koulutettua ensi vuoden loppuun mennessä.
Sotilasliitto Naton ja EU:n jäsenmaa Puola on pyrkinyt pönkittämään puolustustaan sen jälkeen kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022.
Puolustusministerin mukaan uuden suuren koulutusohjelman tavoitteena on valmistella maata ja kansalaisia siltä varalta, että tilanne eskaloituu entisestään, ja Puola joutuu poikkeusoloihin.
Kosiniak-Kamysz kertoi lehdistötilaisuudessa, että ohjelmaan kuuluu sekä yksilö- että ryhmäopetusta muun muassa väestönsuojelusta, sotilastaidoista, ensiavusta ja kriisiaikojen varautumisesta.
Kohderyhmä on laaja: ministerin mukaan eri koulutusta järjestetään nuorille ja jopa alakouluikäisille sekä työikäisille ja seniorikansalaisille.
AIKATAULU on nopea. Varapuolustusministeri Cezary Tomczyk sanoi, että hallitus aikoo kouluttaa 100 000 ihmistä tämän vuoden loppuun mennessä ja ensi vuoden aikana noin 400 000 lisää.
Puolassa asuu noin 37 miljoonaa ihmistä.
Koulutuksista kiinnostuneet voivat ilmoittautua mukaan hallituksen virallisessa mobiilisovelluksessa, joka on Puolassa laajassa käytössä.
Kosiniak-Kamysz huomautti, että sodan yllättämät ukrainalaiset ovat oppineet tarvittavat poikkeusolojen taidot kohta neljä vuotta kestäneen sodan aikana. Hänen mukaansa ukrainalaistenkin taidot olivat sodan alkaessa kuitenkin puutteelliset.
- Meidän täytyy olla varautuneita mihin tahansa skenaarioon, hän sanoi.
Ensi vuonna Puolan puolustusbudjetin osuus bruttokansantuotteesta on nousemassa ennätyksellisen korkealle 4,8 prosenttiin.
