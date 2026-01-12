Ulkomaat
12.1.2026 10:39 ・ Päivitetty: 12.1.2026 12:12
Puolalainen ex-ministeri sai turvapaikan Unkarista
Puolan entinen oikeusministeri Zbigniew Ziobro kertoi maanantaina viestipalvelu X:ssä ottaneensa vastaan turvapaikan Unkarista.
Puolassa julkisten varojen väärinkäytöstä rikossyytteessä oleva entinen ministeri kertoo joutuneensa poliittisen vainon kohteeksi kotimaassaan.
Unkarin ulkoministeri Peter Szijjarto vahvistaa nimiä mainitsematta maan myöntäneen turvapaikkoja tai pakolaisaseman Puolassa vainotuille henkilöille.
Ziobro toimi Puolan konservatiivisen Laki ja oikeus -puolueen hallituksen oikeusministerinä vuosina 2015-23. Puolan parlamentti antoi hyväksyntänsä Ziobron pidättämiselle viime marraskuussa poistamalla hänen parlamentaarisen koskemattomuutensa.
ZIOBRO syytetään rikosten uhreille tarkoitettujen varojen käytöstä israelilaisen Pegasus-vakoiluohjelman hankintaan. Häntä uhkaa Puolassa enimmillään jopa 26 vuoden vankeustuomio.
Ziobron mielestä kyseessä on pääministeri Donald Tuskin aloittama poliittinen ajojahti konservatiivista oppositiota vastaan.
Ziobron ministeriaikainen avustaja Marcin Romanowski on jo aiemmin saanut poliittisen turvapaikan Unkarista. Hän oleskelee siellä Puolan antamasta eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä huolimatta.
Ukrainaa tukevan Puolan ja Venäjää mielistelevän Unkarin kahdenväliset suhteet ovat erittäin huonot. Maiden johtavat poliitikot ovat sättineet useasti toisiaan julkisesti. Sekä Puola että Unkari ovat EU:n ja Naton jäseniä.
