Puolan tiukat aborttilait aiheuttavat kuolemia, aktivisti kertoo: ”Lääkärit ovat täysin naisvastaisia” – EU:n kansalaisaloite aborttioikeuden puolesta avautui

Eurooppalainen kansalaisaloite EU:n laajuisen aborttioikeuden puolesta on avautunut allekirjoituksille tänään. Aloitteen eteneminen vaatii vähintään miljoona allekirjoitusta seitsemästä EU-maasta. Ääni aborttioikeudelle -kampanjan tavoitteena on saada allekirjoitukset kasaan ennen europarlamenttivaaleja. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Suomessa tavoitteena on saada kasaan 35 000 allekirjoitusta eurovaaleihin mennessä. Aloitteen takana on kansainvälinen My Voice My Choice -kampanja, joka Suomessa sai nimen Ääni aborttioikeudelle.

– Arvelen, että onnistumme. Keräsimmehän vuonna 2020 Oma tahto -kansalaisaloitteeseen 50 000 allekirjoitusta reilussa kuukaudessa. Tietysti suomalainen kansalaisaloite on ihmisille aika tuttu, joten kynnys allekirjoittaa se on vähän matalampi kuin ihmisille ehkä vähän vieraamman eurooppalaisen kansalaisaloitteen, kampanjaa Suomessa koordinoivan Naisasialiitto Unionin pääsihteeri Eekku Aromaa arvioi.

Kampanja on saanut taakseen kattavan joukon muun muassa eri järjestöjä. Mukana ovat esimerkiksi Lääkäriliitto, Väestöliitto, Suomen Seksologiliitto, Lääkärin sosiaalinen vastuu, Plan International Finland, Solidaarisuus, Ihmisoikeusliitto sekä useiden puolueiden nais- ja nuorisojärjestöt. Mukana on myös Demarinaiset.

Aloitteen tavoitteena on perustaa EU:n laajuinen mekanismi, jonka avulla raskaana oleva voisi saada abortin turvallisesti terveydenhuollon piirissä, tarvittaessa toisessa EU-maassa. Tämä helpottaisi tilannetta maissa, joissa lainsäädäntö on rajoittava tai jopa abortin kieltävä. Esimerkiksi Puolassa abortti on käytännössä kaikissa tilanteissa kielletty.

– Meillä ei ole EU.ssa sellaista rakennelmaa, jonka kautta voisimme pakottaa Puolan tekemään abortteja. Mutta mekanismin kautta, joka tämän kansalaisaloitteen myötä toivottavasti syntyy, puolalaiset naiset saisivat operaation maksutta toisessa maassa, Aromaa avaa.

”Lääkärit ovat täysin naisvastaisia muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.”

ÄÄNI aborttioikeudelle -kampanjan torstaiseen avajaistilaisuuteen Suomeen saapuva Naisten lakko -liikkeen (Polish Women’s Strike) johtaja Marta Lempart kertoo Demokraatille, että vuosittain noin 150 000 puolalaisnaista aborttia valtion järjestelmän ulkopuolelta.

Maan tiukat aborttilait juontavat juurensa vuoteen 1993. Silloin linjattiin, että abortti on sallittu vain, jos raskaus on saanut alkunsa raiskauksen tai insestin seurauksena, raskaus vaarantaa äidin hengen tai sikiöllä on vakava kehityshäiriö. Lakia on yritetty kiristää entisestään useaan otteeseen. Naiset ovat protestoineet joka kerta aktiivisesti, Lempart kertoo.

– Perustin kansallisen protestin, Naisten lakon, 3. lokakuuta 2016, jolloin pöydällä oli täydellinen aborttikielto. Poikkeuksena oli vain suora uhka naisen hengelle. Se olisi tarkoittanut, että abortin voi tehdä vain tilanteessa, jossa nainen tekee aktiivisesti kuolemaa lääkärin läsnäollessa. Tämän me onnistuimme pysäyttämään, Lempart kertoo.

Vuonna 2020 perustuslakituomioistuin linjasi, että raskaudenkeskeytys sikiön vakavan kehityshäiriön vuoksi on perustuslainvastainen. Protesteilla linjauksen voimaantuloa saatiin lykättyä sata päivää, mutta lopulta kiristys tuli voimaan. Lempartin mukaan lääkärit ilahtuivat linjauksesta, koska he saavat tekosyyn kieltäytyä abortin tekemisestä.

– Lääkärit ovat täysin naisvastaisia muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. He kieltävät jopa lailliset abortit naisen hengen pelastamiseksi. Sitä on tapahtunut vuodesta 1993 lähtien, Lempart sanoo.

Kun linjaus tuli voimaan, sukupuolten tasa-arvoon Puolassa perehtynyt tutkijatohtori Barbara Gaweda Tampereen yliopistosta kertoi STT:lle, että Puolassa kaikista laillisista aborteista jopa 90 prosenttia tehtiin sikiön epämuodostuman takia.

– Käytännössä lakimuutos karsi siis noin 90 prosenttia kaikista laillisista aborteista, hän sanoi.

Lempart huomauttaa, että valtion järjestelmän puitteissa tehdään kaikkiaan 1100 aborttia vuodessa. Hän kuvaa lukua naurettavaksi verrattuna siihen, että järjestelmän ulkopuolella tehdään 150 000 aborttia vuosittain.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

PUOLASSA on Marta Lempartin mukaan syntynyt ”järjestelmä järjestelmän ulkopuolelle”. Oman raskautensa keskeyttäminen on laillista Puolassa, eikä aborttiin ja lisääntymisterveyteen liittyvä neuvonta ja tiedon jakaminen ole kiellettyä. Abortion without borders (AWB) -organisaatio neuvoo ja avustaa naisia saamaan abortin joko pillerein kotona tai ulkomaisilla klinikoilla tai sairaaloissa.

– Se on aina ongelma, kun palvelu on irrallaan valtiosta, että palvelua tarvitsevat ihmiset eivät välttämättä tiedä siitä. Se on yksi este, jonka mursimme vuoden 2020 protestien aikaan. AWB:llä on helpline, auttava puhelin, jonka numerosta tuli protestien aikaan kolmanneksi tunnetuin puhelinnumero Puolassa. Tunnetuin on poliisi, toinen on palokunta ja kolmas tämä helpline. Nyt kaikki Puolassa tietävät, miten päästä abortin piiriin, Lempart kertoo.

Ongelma ovat Lempartin mukaan lääkärit, jotka onnistuvat kääntämään potilaan pään abortin tekemisen suhteen, vaikka tämä oikeasti tarvitsisi aborttia. Lempart kertoo naisesta, joka oli sairaalassa ollessaan ottanut yhteyttä AWB:hen, koska hän tunsi, että jotakin on vialla.

– Hän harkitsi sairaalasta lähtemistä ja hakeutumista ulkomaille raskaudenkeskeytykseen. Raskaus oli tappamassa hänet, mutta lääkärit vakuuttivat hänet jäämään. Se tappoi hänet.

”Tämä on tyypillinen tilanne: pahat tyypit voittavat, koska hyvät eivät sano mitään.”

LOKAKUUN vaaleissa kansa äänesti Puolaan muutosta. Oppositio voitti vaalit ja pääministeriksi nousi liberaalia kansalaiskoalitiota edustava Donald Tusk. EU-myönteinen Tusk on luvannut palauttaa Puolan oikeusvaltion eurooppalaiselle tasolle. Tuskin johtaman koalition keskeisiä vaalilupauksia oli aborttilain muuttaminen.

– Naiset ja nuoret ihmiset äänestivät vanhan hallituksen kumoon, Marta Lempart kiteyttää.

Lempart kertoo, että tämän hetken kyselyjen mukaan 70 prosenttia puolalaisista haluaa abortin lailliseksi. Hallituspuolueiden kannattajilla vastaava luku on 97 prosenttia. Lainsäädäntöprosessi abortin laillistamiseksi on edennyt pitemmälle kuin se on aiemmin päässyt. Lakiesityksiä on saatu eteenpäin käsittelyssä, mutta Lempart ei ole kovin toiveikas.

– Osa tätä uutta demokraattista hallitusta on konservatiivisten kristillisten vähemmistöpuolue, Kolmas tie, joka pyrkii kaikin keinoin estämään lainsäädännön etenemisen. Parlamentin puhemies onnistui viivyttämään etenemistä pitkään. Puolueen suurin sumutus on, että he kuuntelevat kansaa. Se on vale. He eivät koskaan salli abortin laillistamisen tapahtuvan.

Lempart syyttää Tuskia siitä, ettei hän ole puuttunut hallituksessaan vaikuttavan puolueen toimintaan.

– On turhauttavaa, että me voitimme vaalit ja he (Kolmas tie) kähvelsivät voiton täysin. Tämä on tyypillinen tilanne: pahat tyypit voittavat, koska hyvät eivät sano mitään.

Lempart muistuttaa, että vastassa on myös entisestä valtapuolueesta (Laki ja oikeus eli PiS) ponnistava presidentti Andrzej Duda, jolla on mahdollisuus käyttää veto-oikeuttaan.

”Laitetaan abortti pöydälle myös EU-vaaleissa.”

ÄÄNESTYSAKTIIVISUUS nousi Puolan parlamenttivaaleissa ennätyksellisen korkealle. Paljon vaikutusta oli Marta Lempartin mukaan sillä, että aborttioikeus oli vahvasti esillä. Hän toivoo, että sama voisi tapahtua EU-vaaleissa, vaikka hän pelkää pahinta:

– Uskon, että europarlamenttivaaleista tulee katastrofi. Se on kuin katsoisi auto-onnettomuutta hidastettuna, koska ihmiset eivät äänestä. Mutta ehkä me kannustamme heitä tällä aloitteella. Laitan kaiken toivoni tähän. Parlamenttivaaleissa abortti oli pöydällä ja se sai ihmiset äänestämään. Laitetaan abortti pöydälle myös EU-vaaleissa, Lempart sanoo.

Lempart kuvaa, että Puolassa äänestysaktiivisuuden lisääminen ei törmää vain siihen pulmaan, että ”EU-vaalit ovat kuolettavan tylsiä”.

– En tiedä, miten teillä Suomessa on, mutta meillä politiikot lähetetään lähinnä kuolemaan unohduksiin EU:hun. Vaalit on tylsä ja täysin epämielenkiintoinen asia. Sen lisäksi meillä on oma vihollinen hallituksen sisällä, joka kehottaa olemaan äänestämättä, Lempart sanoo Kolmanteen tiehen viitaten.

Lempart toivoo, että mahdollisimman moni lähtisi äänestämään aborttioikeuden puolesta, vaikkei EU-vaalit muuten kiinnostaisi pätkääkään.

– Äänestä, vaikka et olisi ehdokkaan kanssa samaa mieltä mistään muusta, mutta tiedät, että he äänestävät tämän EU:n kansalaisaloitteen puolesta. Tiedämme, että vaalit ovat tylsät, mutta voimme valita sinne ihmisiä, jotka ajavat tätä asiaa eteenpäin.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

SUOMESSA aborttioikeuden suhteen tilanne on hyvä, kun vuonna 2020 Oma tahto -kansalaisaloitteen seurauksena lakiin saatiin muutoksia. Laki abortista uudistettiin aborttia tarvitsevien itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi viime vuonna. Täysin toiseen suuntaan kuljetaan esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa Arizonan osavaltiossa lainsäädäntö palasi 1800-luvun tasolle.

– Tilanne on hirveän monimutkainen, kun on niitä hirveän onnellisia uutisia, kuten Ranskan päätös kirjata aborttioikeus perustuslakiin, mutta toisella puolen on tuoreimpana esimerkkinä Arizona, Unionin Eekku Aromaa kuvailee.

Vaikka Suomessa aborttilainsäädännön suhteen tilanne on nyt hyvä, ei hänen mukaansa voida tuudittautua siihen, ettei pyrkimyksiä tiukennuksiin voisi koskaan tapahtua Suomessa. Hän on huolissaan naisiin kohdistuvien asenteiden muutoksista.

– Antigender-liikehdintä, jota voisi kutsua kerta kaikkiaan taantumukseksi, on huolestuttavaa. On selvästi iso joukko ihmisiä joihin se vetoaa. Naiset takaisin nyrkin ja hellan väliin, abortti kielletään ja leikitään, ettei transihmisiä olisi muka olemassa.

Huolen jakaa myös Demarinaisten toiminnanjohtaja Noora Kettunen, joka kertoo naisjärjestön olevan vahvasti mukana Ääni aborttioikeudelle -kampanjassa.

– Aborttioikeus on iso kysymys myös eurovaaleissa ja nimien kerääminen on yksi osa meidän eurovaalikampanjointiamme.

Unionin Eekku Aromaa kertoo, että ensin kampanjaa ryhdytään rummuttamaan mediassa ja somessa, jotta ihmiset löytävät tiensä allekirjoittamaan aloitteen. Kevään edetessä Unioni tavoittelee eurovaaliehdokkaita.

– Ei riitä, että saamme allekirjoitukset kasaan. Tarvitaan parlamentti, joka on valmis kannattamaan aloitteen viemistä käytäntöön. Pyydämme ehdokkailta sitoomuksia, että he edistävät tätä tullessaan valituksi. Vaalien alla kannustamme myös ihmisiä äänestämään, Aromaa kertoo.