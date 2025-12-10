Puoli miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan Thaimaan ja Kambodzhan raja-alueen taisteluiden vuoksi

Yli 500 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Thaimaan ja Kambodzhan rajaseudulla käytävien taisteluiden takia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Thaimaan puolustusministeriön mukaan yli 400 000 ihmistä on siirretty suojaan. Kambodzhan puolustusministeriö puolestaan kertoo, että yli 100 000 ihmistä on evakuoitu.

Rajaselkkauksessa on kuollut useita siviilejä ja sotilaita kummallakin puolella rajaa, minkä lisäksi kymmeniä on haavoittunut, kertoivat viranomaiset tiistaina.

Thaimaan ja Kambodzhan välinen konflikti uusiutui viime kesänä. Kumpikin osapuoli on syyttänyt toista taisteluiden aloittamisesta.

Yhteenotoissa ehti heinäkuussa kuolla yli 40 ihmistä, ja noin 300 000 ihmistä joutui jättämään kotinsa ennen kuin aselepo saatiin solmittua maiden välille lokakuun lopulla.

Thaimaa ilmoitti kuitenkin marraskuussa keskeyttävänsä aseleposopimuksen täytäntöönpanon, kun sen sotilaita haavoittui maamiinojen takia.

YHDYSVALTAIN presidentti Donald Trump oli mukana välittämässä aselepoa maiden välille. Trump myös allekirjoitti aseleposopimuksen Thaimaan ja Kambodzhan pääministerien lisäksi.

Trumpin mukaan hän voisi lopettaa tilanteen kärjistymisen yhdellä puhelinsoitolla. Kannattajilleen Pennsylvanian osavaltiossa puhunut presidentti sanoi paikallista aikaa tiistaina, että hän aikoi soittaa osapuolille.

- Huomenna minun täytyy soittaa puhelu ja luulen, että he ymmärtävät asian, hän sanoi.

- Kuka muu voisi sanoa, että aion soittaa puhelun ja lopettaa kahden hyvin voimakkaan maan sodan, hän jatkoi.

Maiden välisellä rajakiistalla on pitkä historia. Kiistaa on esimerkiksi tietyistä temppeleistä. 1900-luvun alkupuolella ne päätyivät osaksi Kambodzhaa, joka tuolloin oli Ranskan siirtomaa.