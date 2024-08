Puoli vuotta korjattavana ollut Suomen ja Viron välinen sähköyhteys Estlink 2 palaamassa käyttöön 13. syyskuuta – Fingrid: Tästä syystä vika syntyi

Suomen ja Viron välinen sähkönsiirtoyhteys Estlink 2 irtosi verkosta pian puolenyön jälkeen 26. tammikuuta. Uusi arvio on, että tasasähköyhteys palaa kaupalliseen käyttöön perjantaina 13. syyskuuta. Rane Aunimo Demokraatti

Yksikön päällikkö Kimmo Nepola kantaverkkoyhtiö Fingridistä vahvistaa asian Demokraatille.

– Kesän aikana, käytännössä heinäkuun lopusta, elokuun alku on tehty korjaustyötä, kun saatiin kalusto, varakaapeli ja korjausresurssit siirrettyä paikalle. Se on edennyt hyvin. Siellä tehdään kaksi jatkosta, joilla varakaapeli liitetään rikkinäisestä kohdasta poistettuun kaapeliin. Merikaapelijatkos on valmistunut ja työ meni oikein hyvin.

– Nyt käynnissä on toisen jatkoksen tekeminen, missä yhdistetään kaksi maakaapelia merikaapeliin. Työn arvioidaan valmistuvan 12. syyskuuta sillä tavalla, että yhteys tulisi takaisin käyttöön 13. syyskuuta, Nepola kertoo torstaina.

Vika saatiin paikannettua ranta-alueelle Virossa jo tammikuun lopulla. Tarkan vikapaikan löytymisestä kerrottiin maaliskuun alussa. Tuolloin arvioitiin, että yhteys palaisi käyttöön 1. syyskuuta.

PITKÄ korjausaika selittyy Nepolan mukaan ennen kaikkea sillä, kuinka korjausresursseja on ollut saatavilla kohteeseen.

Vikaantumisen täsmällisestä syystä ei ole vielä valmistunut raporttia, mutta ulkopuoliset tekijät tai esimerkiksi sabotaasi ei tule kyseeseen.

– Kaapeli on vaurioitunut mekaanisesti ja se mekaaninen vaurioituminen on taas aiheutunut asennusolosuhteista ja niistä ratkaisuista, joita on tehty kaapelin alkuperäisen asennuksen aikana, Nepola sanoo.

Reilusti yli puolen vuoden tauko yhteydessä ei ole juuri näkynyt Suomen sähköjärjestelmän toimivuudessa tai hinnassa.

– Vaikutukset ovat olleet ennen kaikkea Virossa ja Baltiassa, missä sähkön hinta on ollut korkeampi sen takia, kun siirtokapasiteettia on puuttunut Pohjoismaihin.

ESTLINK 2 valmistui vuonna 2014. Se on Fingridin ja Viron kantaverkkoyhtiö Eleringin yhdessä omistama sähkönsiirtokaapeli, joka kulkee Viron Püssistä Porvoon Anttilaan.

Suomesta on sähkönsiirtoyhteydet Viroon, Ruotsiin ja Norjaan. Estlink 2 on toinen Suomen ja Viron välisistä sähkönsiirtoyhteyksistä ja sen siirtokapasiteetti on 650 megawattia.

Sähkönsiirtoyhteyden kokonaispituus on 170 kilometriä, josta 145 kilometriä on merikaapelia, 14 kilometriä avojohtoa Suomen puolella ja 12 kilometriä maakaapelia Virossa.