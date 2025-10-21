Palkittu politiikan aikakauslehti.
21.10.2025 09:12 ・ Päivitetty: 21.10.2025 09:27

Puoluebarometri: Hallituksen suosio mataa – SDP ja keskusta suomalaisten mieleen

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) eduskunnassa syyskuussa.

Kaksi suomalaista kolmesta (66 %) ajattelee Petteri Orpon (kok.) hallituksen onnistuneen tehtävissään heikosti. Asia käy ilmi Verianin syksyn puoluebarometristä.

Hallitus on toiminut huonosti 41 ja melko huonosti 25 prosentin mielestä.

Vastaajista 30 prosenttia on päinvastaista mieltä, todeten toiminnan olleen vähintään melko hyvää. Kahdeksan prosenttia pitää hallituksen toimintaa hyvänä, 22 prosentin antaessa sille melko hyvän arvosanan.

Varsinkin perussuomalaiset (73 %) ja kokoomuslaiset (63 %) ajattelevat Verianin mukaan hallituksen onnistuneen työssään.

Tutkimukseen osallistuneista kristillisdemokraateista 57 prosenttia on heidän kanssaan samaa mieltä, RKP:n kannattajista ainoastaan 21 prosenttia.

SDP:N kannattajista 98 prosenttia antoi hallitukselle vähintään melko huonon arvosanan. Valtaosa niin vihreistä (91 %) kuin vasemmistoliittolaisistakin (99 %) teki samoin. Keskustalaisista 61 prosenttia pitää hallituksen työn jälkeä heikkona.

Oppositio on 53 prosentin mielestä onnistunut vähintään melko heikosti tehtävissään esittää vaihtoehtoja hallituksen politiikalle. 24 prosentin mielestä opposition toiminta on ollut huonoa. 29 prosenttia pitää sitä melko huonona.

36 prosenttia antoi oppositiolle hyvää palautetta. Kahdeksan prosenttia arvioi sen onnistuneen hyvin, 28 prosenttia melko hyvin.

Hallituksille keväästä 1995 annettujen myönteisten arvosanojen (hyvin + melko hyvin) keskiarvo on 38 prosenttia. Orpon hallituksen tulos jää keskiarvosta jälkeen kahdeksan prosenttiyksikköä.

Kaikkiin puolueisiin suhtaudutaan Verianin mukaan nyt myönteisemmin kuin viime keväänä.

SUOMALAISET suhtautuvat kaikkein myönteisimmin SDP:hen ja Suomen Keskustaan. Enemmistöllä (52 %) on niistä myönteinen yleiskuva.

Vihreä liitto herättää positiivisia ajatuksia 43 prosentissa. 42 prosentilla on myönteinen käsitys kokoomuksesta, 40 prosentilla vasemmistoliitosta.

Perussuomalaiset herättää äänestäjissä tällä hetkellä vähiten myönteisiä ajatuksia. 29 prosentilla on siitä vähintään melko myönteinen yleiskäsitys.

Tutkimus on toteutettu 30.9.- 6.10. välisenä aikana Forum-vastaajapaneelissa. Haastattelujen kokonaismäärä on 1 263. Tutkimustulosten virhemarginaali on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.

