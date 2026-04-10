10.4.2026 06:45 ・ Päivitetty: 10.4.2026 06:57

Puolueet jatkavat keskustelua ydinaseista

VESA MOILANEN / LEHTIKUVA

Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo järjestää tänään parlamentaarisen kokouksen, jossa käsitellään ydinasepelotetta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kokouksen aiheena on ajankohtaisselontekoon ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön muutoksesta tulevat ydinasepelotteeseen liittyvät kirjaukset.

HALLITUS on esittänyt muutoksia, joilla halutaan poistaa lainsäädännölliset esteet tuoda ydinaseita Suomeen rauhan aikana.

Oppositiolta sadelleen kritiikin jälkeen Orpo on kertonut, että valmistelussa on kirjallinen julistus siitä, ettei Suomeen tuotaisi ydinaseita rauhan aikana.

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
9.4.2026
”Sanelun tulos, opet marssii ulos!” – OAJ:n lakkotapahtumassa Tampereella riitti taistelutahtoa
Lue lisää

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
9.4.2026
Voittamaton Orpo on myytti, mutta vielä tilasto kestää vertailun Lipposeen
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
9.4.2026
Arvio: Yhteiskunnan hylkiöt hullussa maailmassa
Lue lisää

