10.4.2026 06:45 ・ Päivitetty: 10.4.2026 06:57
Puolueet jatkavat keskustelua ydinaseista
Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo järjestää tänään parlamentaarisen kokouksen, jossa käsitellään ydinasepelotetta.
Kokouksen aiheena on ajankohtaisselontekoon ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön muutoksesta tulevat ydinasepelotteeseen liittyvät kirjaukset.
HALLITUS on esittänyt muutoksia, joilla halutaan poistaa lainsäädännölliset esteet tuoda ydinaseita Suomeen rauhan aikana.
Oppositiolta sadelleen kritiikin jälkeen Orpo on kertonut, että valmistelussa on kirjallinen julistus siitä, ettei Suomeen tuotaisi ydinaseita rauhan aikana.
