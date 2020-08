Puoluekokousedustaja Ari Reunanen – Tarvitsemme valtion organisaation tarjoamaan työtä ja osallisuutta yhteiskunnassa heille, joille reitit työelämään ovat sulkeutuneet

– Vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten, pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten, jotka vuodesta toiseen ovat erilaisissa työkokeiluissa ja kuntouttavassa työtoiminnassa työllistymisensä avoimille työmarkkinoille edes voimakkailla tukikeinoilla ei onnistu. Palkkatukikaan tai työpaikalle vietävä tuki ei auta. Heitä on parhaillaankin Suomessa n. 50 000 – 70 000 henkeä, totesi puoluekokousedustaja Ari Reunanen puheenvuorossaan puoluekokouksessa.

Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

Ari Reunasen mielestä nämä välityömarkkinatyöpaikat ovat ihmisille kuitenkin tärkeitä ja monille nämä palvelut ovat heidän ”oikea” työpaikkansa, joka edistää heidän hyvinvointiaan ja pitää heidät osallisina yhteiskunnassa.

Voittajia ei tässä pelissä juuri ole

– Valitettavasti nykytilanne ei palvele ketään ja johtaa jopa tietoiseen lain rikkomiseen. Muuta kun ei ole tarjolla. Kunnat käyttävät välillä jopa härskisti kuntouttavaa työtoimintaa omien ns. sakkomaksujensa alentamiseen. Minkäänlaisia työllistymistavoitteita ei kunnissa aina edes aseteta. Lisäksi näitä ihmisiä käytetään sellaisten työtehtävien tekemiseen, joka lain kannalta on monesti vähintäänkin harmaalla alueella. Oikeusjuttujakin on ollut. Suurin osa toiminnasta tapahtuu niin kansalaisilta kuin päättäjiltä piilossa. Voittajia ei tässä pelissä juuri ole, Ari Reunanen painottaa.

Ari Reunasen mielestä tarvitsemme valtion hallinnoiman organisaation tarjoamaan työtä ja osallisuutta yhteiskunnassa heille, joille reitit työelämään ovat työelämän muutoksen vuoksi sulkeutuneet. Tämä on toteutettavissa, jos hyödynnämme olemassa olevia resursseja uudella tavalla ja hyväksymme sen, että näissä tehtävissä voidaan työskennellä myös välityömarkkinoille sopivalla palkkauksella.

– Siksi poliittisessa ohjelmassa tulee ottaa vielä rohkeampi ote kohti tulevaisuutta ja siksi olen tehnyt Satakunnan piirin tukemana seuraavan esityksen. Siksi valtion hallinta ja tiukat lainsäädäntö uudistukset ovat tarpeen. Määritellessämme sen, millaisia töitä välityömarkkinoilla voidaan tehdä, teemme suuren parannuksen nykytilanteeseen, niin palkansaajille kuin yrittäjille, Ari Reunanen vaatii.

”Toverit, ollaan heikoimman puolella”

Ari Reunanen painottaa, kun ihmisellä on paikka johon kuulua, parantaa se myös hänen hyvinvointiaan. Tiedämme myös, että todennäköisintä on työstä työhön työllistyminen. Ei kuntouttavasta työtoiminnasta työllistyminen. Lisäksi esimerkiksi terveydenhuollon ja muiden tarvittavien palveluiden järjestäminen on helpompaa edellä kuvatun organisaation kautta. Nykyjärjestelmässä juuri vaikeimmin työllistyvät ovat sairaimpia – ja pääsevät heikoiten terveydenhuollon piiriin.

– Tämän liikkeen arvo on aina ollut työ, työ on jokaisen oikeus. Lopetetaan kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeiluiden väärinkäyttö ja uudistetaan rakenteita siten, että heillekin joiden työmahdollisuudet globalisaatio, tehokkuusvaatimukset, digitalisaatio, robotisaatio ja terveys on vienyt, voivat kokea olevansa osa yhteiskuntaa työn ja työyhteisön kautta

– Toverit, ollaan heikoimman puolella, Ari Reunanen vetoaa.