Politiikka

25.9.2025 10:17 ・ Päivitetty: 25.9.2025 10:17

Puolustusmenojen osuus bkt:sta pysyy samalla tasolla kuin tänä vuonna

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Karjalan prikaati järjesti Karelian Sword 25 sotaharjoituksen Pahkajärvellä Kouvolassa 28. toukokuuta 2025.

Puolustusmenojen osuus ensi vuodelle ennustetusta bruttokansantuotteesta on 2,5 prosenttia, kertoo puolustusministeriö. Osuus pysyisi samana kuin tänä vuonna.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Puolustusministeriön hallinnonalan talousarvioehdotuksessa puolustusmateriaalihankintoihin kohdennetaan noin 1,5 miljardia euroa ja monitoimihävittäjien hankintaan 1,4 miljardia euroa. Puolustusvoimien toimintamenot ovat 2,6 miljardia euroa.

Hallitus aikoo nostaa puolustusmäärärahojen tason vähintään kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2029 mennessä.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

