25.9.2025 10:17 ・ Päivitetty: 25.9.2025 10:17
Puolustusmenojen osuus bkt:sta pysyy samalla tasolla kuin tänä vuonna
Puolustusmenojen osuus ensi vuodelle ennustetusta bruttokansantuotteesta on 2,5 prosenttia, kertoo puolustusministeriö. Osuus pysyisi samana kuin tänä vuonna.
Puolustusministeriön hallinnonalan talousarvioehdotuksessa puolustusmateriaalihankintoihin kohdennetaan noin 1,5 miljardia euroa ja monitoimihävittäjien hankintaan 1,4 miljardia euroa. Puolustusvoimien toimintamenot ovat 2,6 miljardia euroa.
Hallitus aikoo nostaa puolustusmäärärahojen tason vähintään kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2029 mennessä.
