Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

23.12.2025 14:25 ・ Päivitetty: 23.12.2025 14:26

Puolustusministeri: Israel ei lähde Gazasta ja perustaa uusia siirtokuntia

EYAD BABA / AFP / LEHTIKUVA
Palestiinalaispoika Gazan kaistan keskiosan Nuseiratissa tuhottujen rakennusten edessä joulukuun 19. päivänä.

Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoi tiistaina, ettei Israel aio koskaan täysin vetäytyä pois Gazan kaistalta. Asiasta uutisoi israelilainen Haaretz-lehti.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Länsirannalla vieraillut Katz ilmoitti myös, että Israel aikoo perustaa uusia israelilaisten siirtokuntia Gazan kaistan pohjoisosaan.

Katz viittasi Haaretzin mukaan Israelin asevoimien ohjelmaan, jossa nuoria israelilaisia lähetetään muodostamaan siirtokuntia.

Uudet yhteisöt perustetaan Katzin mukaan niiden israelilaisten tilalle, jotka Israel evakuoi alueelta vuonna 2005.

GAZAN asukkaiden mukaan Israel yrittää Gazan kaistalla lisäksi häätää palestiinalaisia pois niin kutsutulta keltaiselta linjalta tekemällä iskuja koteihin ja telttoihin.

Israelin asevoimat on aiemmin yksipuolisesti julistanut keltaisen linjan olevan uusi rajalinja.

Yhdysvaltojen neuvotteleman sopimuksen mukaan israelilaisjoukkojen tuli vetäytyä väliaikaiseksi tarkoitetun rajalinjan itäpuolelle. Aselevon toisessa vaiheessa joukot olisi määrä vetää vielä kauemmaksi.

Israelin mukaan se on asemoinut joukkonsa aseleposopimuksen vaatimalla tavalla, mutta äärijärjestö Hamas on jatkanut keltaisella linjalla ”rajan ylityksiä ja terroristista toimintaansa”.

Israelin armeija hallinnoi aluetta, ja sillä on alueella tarkastuspisteitä.

- (Iskujen) kohdistaminen keltaisen linjan alueelle on tarkoitettu vastaamaan Gazan terroristijärjestöjen muodostamiin välittömiin uhkiin, Israelin armeija sanoi lausunnossaan AFP:lle.

KELTAISELLA linjalla asuu kymmeniätuhansia ihmisiä vaurioituneissa asuinrakennuksissa tai teltoissa. Moni on paennut länsipuolelle, asukkaat kertoivat AFP:lle.

- Emme nuku öisin, koska pelkäämme. Pommitukset (rajalinjan) itäpuolella ovat säälimättömiä, sanoi 40-vuotias palestiinalaisnainen Umm Ahmed.

Hän lisäsi, ettei tiedä mitä vastata lapsilleen, jotka kyselevät minne perhe voisi paeta telttakodistaan Bani Suheilasta.

Viimeisimmässä Gazan konfliktissa yli miljoonan ihmisen arvioidaan joutuneen pakenemaan kodeistaan, joidenkin useita kertoja.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
23.12.2025
Ministeri ajoi läpi miljoonien leikkaukset – ”Vaadimme siihen oikaisua”
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
22.12.2025
Evp-upseeri: Venäjän uusi strategia lupaa suojella ”valtion arvoja ja kunniaa” myös ulkomailla
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
23.12.2025
Arvio: Veteraanimimmit tien päällä taas – ja harmillisen ennalta-arvattavasti
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU