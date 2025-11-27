Palkittu politiikan aikakauslehti.
27.11.2025 09:37 ・ Päivitetty: 27.11.2025 09:51

Puolustusvaliokunta: Reserviläisten yläikärajaa saa nostaa

Demokraatti / AI-kuvituskuva
Tekoälyn näkemys iäkkäästä reserviläisestä.

Eduskunnan puolustusvaliokunta kannattaa hallituksen esitystä reserviläisten yläikärajan nostamisesta 65:een ikävuoteen asti.

Demokraatti

Demokraatti

Valiokunnan mietinnön mukaan eduskuntapuolueilla oli asiasta yhteinen näkemys: lakiin kirjatulla ikärajamuutoksella asevoimat pystyy hyödyntämään varttuneempienkin kansalaisten osaamista pitempään kuin nyt.

Vastedes kaikki reserviläiset, sotilasarvosta riippumatta kuuluisivat reserviin sen vuoden loppuun asti kun he täyttävät 65 vuotta. Nykyinen vastaava yläikäraja on miehistöllä 55 ja päällystöllä 60 vuotta.

Lakimuutos koskisi kaikkia vuonna 1966 ja sen jälkeen syntyneitä asevelvollisia.

Tämä nostaa jo vuosikymmenen loppuun mennessä puolustusvoimien reservin kokoa 125 000 sotilaalla. Kun nyt reservissä on noin 870 000 sotilasta, uudistuksen jälkeen Suomella olisi laskennallisesti lähes miljoona-armeija.

KAIKKIA iäkkäitä reserviläisiä ei automaattisesti sijoiteta uusiin sodanajan tehtäviin, vaan heidän käyttämisensä edellyttää heiltä jotain sotaväen tarvitsemaa siviilialojen erityisosaamista tai pitkää kokemusta.

Myös fyysisen kunnon täytyy olla puolustusvoimien vaatimusten mukaisella tasolla.

Jos eduskunta hyväksyy lakimuutoksen, se tulee voimaan ensi vuoden alussa.

