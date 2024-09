Puolustusvoimat etsii uusia agentteja riveihinsä – myös armeijaa käymätön kelpaa

Puolustusvoimat on aloittanut erikoisen asiantuntijahaun: Suomen sotilastiedustelu etsii ihmisiä koulutettavaksi henkilötiedustelun tehtäviin.

Puolustusvoimat on hakenut aiemmin 2010-luvulla reserviläisiä vastaaville kursseille, mutta vaatimuksena on aina ollut asevelvollisuuden suorittaminen.

Nyt uudessa kurssi-ilmoituksessa korostetaan, että armeijaa ei tarvitse olla käytynä, ja kaikista sukupuolista ja ammattitaustoista tulevat ihmiset ovat tervetulleita henkilötiedustelijoiksi.

Vaatimuksena on vain täydellinen suomenkielen taito ja kansalaisuus. Palkkausta, saati virka- tai työsuhteen muotoja ei ilmoituksessa kerrota.

HENKILÖTIEDUSTELU, englanninkieliseltä lyhenteeltään humint on määritelmien mukaan tiedustelulaji, jossa tiedustelun kohteena ja tiedustelijana on ihminen. Toiveena on, että kohde ei missään vaiheessa edes huomaa joutuneensa tiedustelun kohteeksi.