Puolustusvoimat hankkii F-35-hävittäjiin ohjuksia Yhdysvalloista

Puolustusvoimat hankkii F-35-hävittäjiin Yhdysvalloista Amraam AIM-120D-3 -ohjuksia, kertoo puolustusministeriö tiedotteessa.

Yhdysvaltain kongressi myönsi myyntiluvan Raytheonin valmistamille Amraam-ohjuksille syyskuussa. Ohjukset täydentävät tulevan F-35-kaluston asejärjestelmäkokonaisuutta. D-3 -ohjukset ovat kyseisen ohjuksen viimeisin ja kehittynein versio.

- Suomi saa hankinnan myötä käyttöönsä viimeisimmän ja suorituskykyisimmän ohjusversion, mikä parantaa kykyämme vastata toimintaympäristön uhkiin. Hankinta vahvistaa entisestään yhteistoimintakykyä Yhdysvaltojen ja muiden liittolaisten kanssa, sanoi puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) tiedotteessa.

Hankinta kattaa ohjusten lisäksi ohjeet, varaosat ja tarvikkeet, kuljetuspalvelut sekä valmistajan ja toimittajan tarjoamat koulutus-, korjaus- ja tukipalvelut.