Puolustusvoimat harjoittelee maalla, merellä ja ilmassa – amerikkalaisia sotilaita mukana

Sotilaita voi nähdä esimerkiksi Kouvolan, Luumäen ja Haminan alueilla, pääkaupunkiseudulla ja Itä-Uudellamaalla sekä Suomenlahden rannikolla ja merellä.

Harjoituksiin osallistuu yhteensä tuhansia sotilaita sekä erilaisia ajoneuvoja, lentokoneita ja helikoptereita. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ja Itä-Uudellamaalla harjoitusjoukoilla on taisteluvarustus, johon kuuluu rynnäkkökivääri. Osa voi olla myös siviilivaatteissa.

Pelkästään Kouvolan, Luumäen ja Haminan alueilla järjestettävässä Maavoimien Karelian Lock 23 -harjoituksessa on mukana 7 000 ihmistä ja 720 ajoneuvoa. Harjoitukseen osallistuu myös amerikkalaisia sotilaita.

Harjoituksen johtaja, Karjalan prikaatin komentaja Jyri Raitasalo sanoo tiedotteessa, että Yhdysvaltojen maavoimien osallistuminen on hyvä lisä harjoitukseen.

- Pääsemme jatkamaan yhteistoiminnan ja yhteisoperointikyvyn kehittämistä Kaakkois-Suomen olosuhteissa. Monille harjoitukseen osallistuville varusmiehille kyseessä on koulutuksen päättävä loppuharjoitus ja on hienoa, että he pääsevät testaamaan osaamistaan yhteistoiminnassa liittouman joukkojen kanssa. Suunnittelutyötä harjoituksen osalta on tehty jo pidempään, nyt pääsemme toimeenpanovaiheeseen.

KAARTIN jääkärirykmentin johtama Sapeli 23 -taisteluharjoitus alkaa pääkaupunkiseudulla ja Itä-Uudellamaalla ja jatkuu ensi viikon perjantaihin. Jääkärirykmentin lisäksi harjoitukseen osallistuu joukkoja Panssariprikaatista ja Rajavartiolaitokselta.

Joukkojen määrä on yhteensä 800 sotilasta. Mukana on myös panssariajoneuvoja.

Suomenlahdella Hankoniemen ja Haminan välillä järjestettävään meritaisteluharjoitus Atrain 23:een osallistuu parituhatta sotilasta. Merivoimien lisäksi joukkoja on Ilmavoimista, Rajavartiolaitokselta ja Puolustusvoimien logistiikkalaitokselta. Myös Yhdysvaltain merijalkaväen ilmatorjuntaosasto harjoittelee suomalaisjoukkojen kanssa.

Harjoituksista kuuluu kovia ääniä välillä ympäri vuorokauden, koska niissä ammutaan ja lennetään lentokoneilla.