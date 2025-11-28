Puolustusvoimat huolissaan reserviläisten kunnosta: ”Yhä pienempi joukko kykenee vaativimpiin tehtäviin”

20-40-vuotiaiden reserviläisten fyysisestä toimintakyvystä poikkeusolojen tehtäviin tehdään tutkimus, kertoo Puolustusvoimat tiedotteessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Viimeisestä tutkimuksesta on kymmenen vuoden tauko. Puolustusvoimat haluaa tietää, missä kunnossa reserviläiset tällä hetkellä ovat ja kykenevätkö he täyttämään tehtävät, sanoo Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan ja Maanpuolustuskorkeakoulun professori Heikki Kyröläinen STT:lle.

Kyröläisen mukaan reservissä on pienenevä joukko reserviläisiä, jotka pystyvät fyysiseltä toimintakyvyltään toteuttamaan vaativimmat poikkeusolojen tehtävät.

Hän huomauttaa, että reservissä löytyy tehtäviä kaikille, kunhan fyysisen kunnon minimivaatimukset täyttyvät.

Tutkimuksen toinen tärkeä tarkoitus on tuottaa kansanterveydellistä tietoa. Tutkimus tuottaa tärkeää tietoa nuorten suomalaisten fyysisestä kunnosta, fyysisestä aktiivisuudesta ja muusta terveyskäyttäytymisestä sekä näiden asioiden yhteydestä terveyteen.

KOHDERYHMÄNÄ tutkimuksessa on lähes tuhat vapaaehtoista reserviläistä. Kyröläisen mukaan vapaaehtoiset ovat ympäri Suomea.

Tutkimuksessa koehenkilöiltä mitataan fyysisen kunnon lisäksi muun muassa kehonkoostumus ja otetaan verikokeet. Lisäksi heille tehdään laaja terveyttä ja toimintakykyä kartoittava kysely.

Kyseessä on Kyröläisen mukaan hyvin laaja kysely, jossa kysytään kysymyksiä esimerkiksi maanpuolustustahdosta, psyykkisestä toimintakyvystä ja ravintotottumuksista.

Tutkimuksen toteuttaa Pääesikunnan koulutusosasto muiden muassa Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen, Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Mittaukset toteutetaan kertausharjoituksissa ja kertausharjoituksen jälkeen mitataan kymmenen päivää fyysistä aktiivisuutta.

Varusmiespalvelusta aloittavien nuorten miesten kestävyyskunnon keskiarvotulos on parantunut hieman vuodesta 2019 lähtien. Lihaskunnossa hyvien tulosten osuus kasvoi ja heikkojen tulosten osuus pieneni vuoteen 2023 verrattuna, kertoo vuoden 2024 varusmiesten kuntotilasto.

Teksti: STT/Saimi Juutinen