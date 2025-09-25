Palkittu politiikan aikakauslehti.
25.9.2025 12:32 ・ Päivitetty: 25.9.2025 12:32

Puolustusvoimat käynnistää Maavoimien materiaalihankkeita – ”Otamme nyt suunnan kohti puolustuksen merkittävää vahvistumista”

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
Puolustusministeri Antti Häkkänen.

Hallituksen kevään linjausten mukaisesti Puolustusvoimat käynnistää etupainotteisesti Maavoimien 2030-luvun materiaalihankkeita, kertoo puolustusministeriö.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Puolustusministeriön hallinnonalan talousarvioehdotuksessa ensi vuodelle puolustusmateriaalihankintoihin kohdennetaan noin 1,5 miljardia euroa ja monitoimihävittäjien hankintaan 1,4 miljardia euroa.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) muistuttaa tulevien hankintojen laajemmasta yhteiskunnallisesta merkityksestä.

-  Otamme nyt suunnan kohti puolustuksen merkittävää vahvistumista. Seuraavien vuosien aikana saadaan valmiiksi ilma- ja meripuolustuksen strategiset hankkeet, ja samaan aikaan käynnistyy Maavoimien massiivinen uudistaminen. Miljardien hankinnat paitsi vahvistavat kykyämme pitää maamme turvassa, myös luovat uutta työtä ja kasvua kaikkialle Suomeen, Häkkänen sanoo tiedotteessa.

YHTEENSÄ puolustusministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus ensi vuodelle on 6,3 miljardia euroa. Puolustusvoimien toimintamenojen osuus on 2,6 miljardia euroa.

Puolustusministeriön mukaan puolustusmenojen osuus ensi vuoden ennustetusta bruttokansantuotteesta on 2,5 prosenttia. Osuus pysyisi samana kuin tänä vuonna. Puolustusbudjetin lisäksi puolustusmenoihin lasketaan puolustushallinnon eläkkeet, ulkoministeriön osuus sotilaallisen kriisinhallinnan menoista sekä osa Rajavartiolaitoksen menoista.

Hallitus ilmoitti jo keväällä, että aikoo nostaa puolustusmäärärahojen tason vähintään kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2029 mennessä.

Kesällä sotilasliitto Naton jäsenmaat sitoutuivat nostamaan puolustusmenonsa viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2035 mennessä. Vähintään 3,5 prosentin tulisi olla niin sanottuja kovia puolustusmenoja.

