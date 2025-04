Purra: ”Ilmassa on kauppasodan uhka” – osa hallituksesta vaatii kahdenvälisiä tullineuvotteluja, osa korostaa EU-tasoa

Petteri Orpon (kok.) hallituksessa sisällä on reagoitu kahtalaisesti Donald Trumpin julistamiin tulleihin.

Elinkeinoministeri Wille Rydman (ps) ehti perätä kahdenvälisiä neuvotteluja, kun taas pääministeri Orpo ja valtiovarainministeri Riikka Purra (ps) painottavat neuvotteluyhteyttä EU-tasolla.

– Suomen kauppasopimukset on solmittu EU-tasolla, ne kuuluvat EU:n toimivaltaan, ja tästä pidämme kiinni. Toki meillä on myös kahdenvälisiä sopimuksia, kuten jäämurtajista, mutta iso keskustelu ja linja kulkee unionin tasolla, Purra sanoo.

– Sieltä on tulossa vastatoimia, mutta minulla ei ole tietoa niiden yksityiskohdista. Ymmärtääkseni neuvottelut ovat käynnissä komission puheenjohtajan johdolla.

Yhdysvaltain uusien tuontitullien perustaso on kymmenen prosenttia. EU:lle maa asettaa 20 prosentin tuontitullin. Tullien on tarkoitus tulla voimaan jo viikon sisällä.

VALTIOVARAINMINISTERI MYÖNTÄÄ, että jo tariffeista ilmoittaminen on vakava isku Suomen kaltaiselle vientivetoiselle avotaloudelle, mutta pahempana uhkana hän pitää epävarmuuden ilmapiiriä.

– Kun kansainvälisen talouden toimintakenttä ja -ympäristö on tällaisessa epävarmuuden tilassa ja ilmassa kauppasodan uhka, se voi järkyttää haurasta kasvua, jota Suomessa on jo jollain aloilla havaittavissa. Kyllä tämä on erittäin huono uutinen.