Purra: ”Jaettavasta rahasta käydään suurta taistelua”

Hyvänen aika, kyllä olisi vähitellen jo syytä, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi tänään medialle, joka tiedustelu jälleen, koska hallitus saadaan kasaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

Tänään puheenjohtajapöydän aika menee suurimmaksi osaksi sote-asioiden käsittelyyn.

Alkoholin myynnin vapauttamisesta on ollut Säätytalolla kiistaa.

– Se on monimutkainen asia. Tosiaan eilen otti vähän uusia kierroksia, mutta toivottavasti siinä nyt jonkinlainen sopu on saatu aikaiseksi, Purra sanoi.

Viinien vapauttamiseen päivittäistavarakaupassa Purra luonnehti perussuomalaisten suhtautumisen olevan hallitusneuvottelupuolueista ”siellä liberaalimmassa päässä”.

Kun Purralta kysyttiin, saadaanko valtiontalouden sopeutustoimet tehtyä luvatussa mittakaavassa. hän sanoi olevansa jopa yllättynyt, että säästötoimenpiteitä on lopulta kuitenkin löytynyt.

– Mutta en voi sanoa vielä. Näen osin asiat myös niin, että täällä kaikki osapuolet ovat sitoutuneet julkisen talouden tilan korjaamiseen ja löytämään sopeutuskohteita, mutta on sitten myös asioita, jotka ovat tärkeämpiä. Ja tämä kokonaisuus ei ole vielä selvillä. Sosiaali- ja terveydenhuolto on yksi oleellinen osa, jota puheenjohtaja tänään käsittelee.

PURRAA ei ole yllättänyt, että hallitusneuvottelut ovat kestäneet jo yli seitsemän viikkoa.

– Sanoin jo ennen vaaleja, että todennäköisesti hallitusneuvotteluissa kestää.

– Totta kai se siitä johtuu, että osapuolilla on hyvinkin erilaisia näkemyksiä joistakin asioista. Toisaalta tämä taloudellinen tilanne, joka ei anna jaettavaksi rahaa, jolla voitaisiin hoitaa osapuolten välisiä erimielisyyksiä, kuten valitettavasti viime hallituskaudella tehtiin. Kun tuli ongelmia, niitä ratkottiin sillä, että eri osapuolet saivat omiin hankkeisiinsa veronmaksajien rahaa. Tällä hetkellä näin ei ole, vaan täällä oikeasti kaikki joutuvat kaivamaan niitä kohteita. Jaettavasta rahasta käydään suurta taistelua ja sitä voimakkaasti priorisoidaan. Näkisin, että tästä johtuu tämä kesto.

Polttoaineen hinnannousun kompensointiin jakeluvelvoitteen kiristyessä Purra totesi, että on perussuomalaisten kynnyskysymys ja tulevan hallituksen yksi lähtökohta, että kansalaisten ostovoimaa ei heikennetä.

– Mikäli halutaan tehdä tällaisia ilmastotoimia, jotka perustuvat laskennallisiin päästövähennyksiin mutta ovat kokonaisuuden kannalta paitsi tehottomia myös kustannustehottomia kuten jakeluvelvoitteen nostaminen, niin silloin se pitää hoitaa tavalla tai toisella, että maksajaksi ei joudu se tavallinen kansalainen, joka joutuu autoa käyttämään. Ymmärtääkseni tällä hetkellä tästä on kyllä päästy sopuun, Purra sanoi.

Kompensointimallin yksityiskohtiin hän ei halunnut mennä.

– Kyseessä on aika monimutkainen asia. Se odottaa tietenkin viimeisiä kuittauksiaan. Se julkaistaan varmasti hallitusohjelman kanssa yhdessä. Se on kokonaisratkaisu, johon liittyy erilaisia tekijöitä, joista verotus on toki yksi.

PURRA ei osannut sanoa, onko hallitus pääsemässä työllistämiskeinoissaan siihen, että niistä voitaisiin odottaa 100 000 uutta työllistä.

Purran mukaan haasteita on ollut siinä, pystyykö valtiovarainministeriö todentamaan erilaisten työllisyystoimien vaikutukset.

– Tässäkin tämä kokonaisuus on edelleen kuittaamatta. Nämä tärkeimmät luvut varmasti tulevat selväksi sitten vasta ohjelman julkaisuvaiheessa.

Neuvottelupuolueiden puheenjohtajiston välit ovat Purran mielestä oikein hyvät.

– Kun homma muuttuu kovemmaksi, totta kai siinä välit niihin ihmisiin, joiden kanssa on eniten tekemisissä, lähentyvät. Se on aivan välttämätöntä. Tässä on nyt niin paljon oltu tekemisissä, enemmän kuin omien perheenjäsenten.

Hallitusohjelman valmistumisen aikataulusta Purra totesi informoineensa perussuomalaisten puolue-elimiä siten, että mikäli huomisiltana tulee valmista ja perjantaina julkaistaan hallitusohjelma, puolue-elimet kokoontuvat perjantain ja viikonlopun aikana.

Purra kuvaa hallitusohjelman olevan kompromissi.

– Kun se valmistuu, selvästi näkyy, että perussuomalaiset on toiseksi suurin puolue. Totta kai siellä on myös meille vaikeita asioita.

– Perussuomalaiset innokkaana tulevat kertomaan sitä, mitä me olemme saavuttaneet ja minkälaisilla politiikan sektoreilla tullaan näkemään selviä muutoksia.

Perussuomalaisten ministeriehdokkaat eivät ole tiedossa eikä salkuista ole Purran mukaan Säätytalolla vielä puhuttu puheenjohtajien kesken. Niistä puhutaan ehkä huomenna.