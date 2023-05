Purra: ”Maahanmuuttoryhmän neuvottelut eivät missään nimessä jatku”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purran mukaan maahanmuuttoryhmän neuvottelut eivät jatku eikä maahanmuuttoa koskevista kirjauksista tai toimenpiteistä jousteta. Simo Alastalo Demokraatti

Purra kommentoi lauantaina RKP:n eduskuntaryhmän päätöstä esittää muutoksia hallitusneuvotteluissa tehtyihin maahanmuuttolinjauksiin.

– Maahanmuuttoryhmän neuvottelut eivät missään nimessä enää jatku. Paperi on saatu valmiiksi. Menen käymään Säätytalolla ja tapaan puheenjohtajat. Eiköhän me aika nopeasti päästä selvyyteen mitä tehdään, Purra kommentoi medialle perussuomalaisten puoluevaltuuston kokouksessa Pikkuparlamentissa.

VOIDAANKO tästä paperista neuvotella puheenjohtajapöydässä?

– Menen Säätytalolle kuuntelemaan mitä tästä paperista halutaan sanoa.

– Kaikki täytyy selvitä nyt tämän seuraavan lyhyen kokouksen aikana.

Purran mukaan paperiin on jo tehty RKP:n toimesta useita muutoksia.

– He ovat tehneet lukuisia muutosesityksiä, niitä on sinne myös hyväksytty. Kuten olen sanonut yhdestäkään faktisesta kirjauksesta tai toimenpiteestä ei voida enää joustaa. Tämä on kolmen puolueen yhdessä sopima kompromissi. Minulla ei ole mitään tietoa siitä mihin nämä keskustelut, joita halutaan jatkaa liittyvät. Mitä ne ovat. Totta kai mielelläni kuulen nämä.

Puheenjohtajat ovat tänään koolla Säätytalolla.