Purra: Perintöveron muutoksia selvitetään – toteutus on toinen asia

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kommentoi perintöverokeskustelua STT:lle toteamalla, että jos verotuksen alentamiseen on mahdollisuus, hän keventäisi ensisijaisesti työn verotusta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hallitus selvittää parhaillaan, pitäisikö perintövero poistaa ja korvata niin sanotulla luovutusvoittoverolla. Purra toteaa, että hallitusohjelman mukaista selvitystä asiasta kyllä tehdään.

- Mitkä sitten ovat käytännön mahdollisuutemme perintöverotukseen puuttua, se on toinen asia. Mikäli me päädymme siihen, että meillä on mahdollisuus alentaa veroja, itse lähtisin keventämään verotusta työn verotuksen puolelta, Purra sanoo.

Sulkeeko Purra pois sen, että puoliväliriihessä päätettäisiin muutoksista perintöverotukseen?

- Me keskustelemme siitä, mitä puolueet haluavat tuoda pöytään. Toistaiseksi en ole virallisesti kuullut perintöverotukseen tehtävistä muutoksista.

Selvitys asiasta ei ole valmistumassa ennen puoliväliriihtä, kerrotaan valtiovarainministeriön viestinnästä STT:lle. Selvityksen toteuttaa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) tämän vuoden aikana.

TIISTAINA Perheyritysten liitto esitti, että perintö- ja lahjavero poistettaisiin ja korvattaisiin luovutusvoittoverolla. Liiton esityksen taustalla on Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan perheyrityksille tekemä kysely, jonka mukaan perintö- ja lahjaveroon varautuminen estää yritysten investointeja.

Tällä hetkellä perintöveroa täytyy maksaa, jos saadun perinnön arvo on 20 000 euroa tai enemmän. Luovutusvoittoveroa maksettaisiin vasta siinä vaiheessa, kun perittyä omaisuutta myydään.

Anni Keski-Heikkilä / STT