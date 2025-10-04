Politiikka
4.10.2025 08:59 ・ Päivitetty: 4.10.2025 10:00
Purra: Perussuomalaiset tavoittelee pääministeripuolueen asemaa
Puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) toteaa perussuomalaisten tavoittelevan pääministeripuolueen asemaa vuoden 2027 eduskuntavaaleissa.
Purra avasi puolueensa suunnitelmia lauantaina Vanajanlinnassa Perussuomalaisten Kokoontumisajoissa.
– Perussuomalaiset tavoittelee pääministeripuolueen asemaa eduskuntavaaleissa 2027. Sille ei ole vaihtoehtoa eikä sille ole myöskään poikkipuolista sanaa. Me aiomme olla pääministeripuolue, Purra sanoi puolueen tiedotteen mukaan.
Toista kertaa järjestettäviin viikonlopun mittaisiin Kokoontumisajoihin osallistuu noin 400 perussuomalaista.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.