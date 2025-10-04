Palkittu politiikan aikakauslehti.
4.10.2025

Purra: Perussuomalaiset tavoittelee pääministeripuolueen asemaa

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Riikka Purra.

Puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) toteaa perussuomalaisten tavoittelevan pääministeripuolueen asemaa vuoden 2027 eduskuntavaaleissa.

Demokraatti

Demokraatti

Purra avasi puolueensa suunnitelmia lauantaina Vanajanlinnassa Perussuomalaisten Kokoontumisajoissa.

– Perussuomalaiset tavoittelee pääministeripuolueen asemaa eduskuntavaaleissa 2027. Sille ei ole vaihtoehtoa eikä sille ole myöskään poikkipuolista sanaa. Me aiomme olla pääministeripuolue, Purra sanoi puolueen tiedotteen mukaan.

Toista kertaa järjestettäviin viikonlopun mittaisiin Kokoontumisajoihin osallistuu noin 400 perussuomalaista.

