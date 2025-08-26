Purra uskoo miljardin lisäsopeutusten toteutumiseen – Palestiina-kanta ennallaan

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) uskoo hallituksen onnistuvan ensi viikon budjettiriihessään sopimaan miljardin lisätoimista, joiden avulla se pyrkii pitämään kiinni tavoitteestaan velkasuhteen vakauttamiseksi. Simo Alastalo Demokraatti

– Pikkuisen konkeloa on, mutta uskon, että jonkinlaiseen maaliin päästään. Kompromissit ovat kivuliaita tietenkin, kun niitä on neljä porukkaa tekemässä ja jotkut näkemyksemme eroavat toisistaan sanoisinko aika tavalla, Purra kommentoi perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Oulussa tiistaina.

Purra luonnehti velkasuhteen vakauttamistatavoitetta hallituksen yhteiseksi liimaksi.

– Hallitusohjelmassa on hyvin selkeästi kirjattuna, että teemme lisää toimia, jos siihen ei olla pääsemässä. Uskon, että tulemme pääsemään tälläkin kertaa.

Perussuomalaiset ei Purran mukaan aio riihessä edelleenkään suostua sosiaaliturvan lisäleikkauksiin.

Purra kommentoi kesäkokouksen tiedotustilaisuudessa myös myös tasavallan presidentin Alexander Stubbin näkemyksiä Palestiinan tunnustamisesta. Purran mukaan Stubbilla on oikeus kertoa omia mielipiteitään, mutta hallitus toimii omista lähtökohdistaan.

– Hallitus ei ole näistä asioista yksimielinen ja silloin ne asiat eivät etene.

Samasta aihepiiristä julkisuudessa esillä ollut Gazassa haavoittuneiden lasten hoitaminen Suomessa, jota pääministeri Petteri Orpo (kok.) on toivonut selvitettäväksi, ei sekään saanut Purralta vihreää valoa.

– Oma näkökulmani on se, että toimien pitää olla mahdollisimman vaikuttavia ja kustannustehokkaita, Purra sanoi ja totesi, ettei lapsipotilaiden siirtäminen Gazasta Suomeen näitä ehtoja täytä.

PURRA vertasi gazalaisten potilaiden Suomeen tuomista kiintiöpakolaisjärjestelmään, joka ei ole tehokasta rahankäyttöä tai auttamista.

– Muun muassa Tanska on tähän asiaan sanonut rohkeasti ei, nostaen esille muun muassa, että tämä tulee tarkoittamaan laajaa perheenyhdistämistä. Tällä hetkellä tätä selvitetään sosiaali- ja terveysministeriössä, mutta otaksun, että selvityksen tulos on tismalleen sama kuin se oli muutama kuukausi aiemmin, että tämä ei ole järkevä tapa edetä.

– Yksi seikka tässä on meidän oman sotejärjestelmämme kestävyys, kunto, meidän rahoitusasema muun muassa. Suomessa on tällä hetkellä aika yleinen kansalaisten parissa koettu huoli, että ihmiset eivät saa hoitoa riittävän nopeasti tai he eivät pääse sote-järjestelmän sisään. Mielestäni on jokseenkin vastuutonta ottaa tällaisessa tilanteessa ottaa kovin voimakkaita kantoja sen suhteen, että saman sote-järjestelmän pitäisi kyetä hoitamaan muita.

– Tällä ei todellakaan vähätellä Gazan humanitaarista tilannetta, Purra lisäsi.

Purra sanoi vastustaneensa ajatusta Gazan lasten hoitamista Suomessa myös hallituksen puheenjohtajien tapaamisissa.