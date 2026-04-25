Purra: Vanhushoidon ja muiden sote-maksujen korotukset osuvat niihin, joilla on ”maksuvalmiutta”

Purran mukaan sosiaalihuollon asiakasmaksujen korotukset eivät kohdistu esimerkiksi pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleviin. Samalla esimerkiksi vanhusten palveluasumisen ja kotihoidon maksuja aiotaan korottaa osana sosiaalihuollon palvelu-uudistusta.

Hallitus päätti kehysriihessä, että terveyskeskusmaksua nostetaan viidenneksellä, minkä lisäksi hammashoidon maksut kallistuvat.

Hallitus antaa raamit, mutta lopulta asiasta päätösvallassa ovat hyvinvointialueet.

- Esimerkiksi täällä Helsingissä ei ole vielä minkäänlaisia maksuja perusterveydenhuollossa. Tässä on hyvin voimakkaita eroja maan välillä.