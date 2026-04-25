Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

25.4.2026 12:38 ・ Päivitetty: 25.4.2026 12:38

Purra: Vanhushoidon ja muiden sote-maksujen korotukset osuvat niihin, joilla on ”maksuvalmiutta”

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) eduskunnan suullisella kyselytunnilla Helsingissä torstaina 23. huhtikuuta.

Sosiaalihuollon palveluiden asiakasmaksujen korotukset kohdistettiin niihin, joilla on enemmän maksuvalmiutta, sanoi valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Purran mukaan sosiaalihuollon asiakasmaksujen korotukset eivät kohdistu esimerkiksi pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleviin. Samalla esimerkiksi vanhusten palveluasumisen ja kotihoidon maksuja aiotaan korottaa osana sosiaalihuollon palvelu-uudistusta.

Hallitus päätti kehysriihessä, että terveyskeskusmaksua nostetaan viidenneksellä, minkä lisäksi hammashoidon maksut kallistuvat.

Hallitus antaa raamit, mutta lopulta asiasta päätösvallassa ovat hyvinvointialueet.

- Esimerkiksi täällä Helsingissä ei ole vielä minkäänlaisia maksuja perusterveydenhuollossa. Tässä on hyvin voimakkaita eroja maan välillä.

SUOMEN haasteet ovat Purran mukaan suuret. Maan velkasuhde lähestyy 90:tä prosenttia.

- Ulkopuolelta tulee käytännössä kokoajan uusia negatiivisia shokkeja. Viimeisin Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäys Iraniin ja eskalaatio alueella. Sen vaikutus on pahimmillaan globaali taantuma. Erityisesti inflaatiopaineet, kaikkien hintojen nouseminen – niillä on tietenkin merkittävä vaikutus myös Suomen kaltaiseen maahan, hän luetteli.

Purra syytti jälleen edellisiä hallituksia siitä, ettei julkisen talouden tilaa ole otettu riittävän vakavasti. Hän myönsi kuitenkin, että myös esimerkiksi edellinen, Sanna Marinin (sd.) hallitus voi vedota ulkoisiin vaikuttajiin.

Purran mukaan hallitusten toimien välillä on kuitenkin eroja.

- Edellinen hallitus lisäsi pysyviä menoja eli sellaisia, jotka eivät liittyneet lainkaan näihin shokkeihin. Se ei myöskään kyennyt tekemään minkäänlaista sopeuttamista.

Purran mukaan hallitus on tehnyt ”pysyviä menojen leikkauksia ja elvyttäviä toimia”.

STT/Minja Viitanen

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU