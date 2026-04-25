25.4.2026 12:38 ・ Päivitetty: 25.4.2026 12:38
Purra: Vanhushoidon ja muiden sote-maksujen korotukset osuvat niihin, joilla on ”maksuvalmiutta”
Sosiaalihuollon palveluiden asiakasmaksujen korotukset kohdistettiin niihin, joilla on enemmän maksuvalmiutta, sanoi valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra Ylen Ykkösaamussa lauantaina.
Purran mukaan sosiaalihuollon asiakasmaksujen korotukset eivät kohdistu esimerkiksi pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleviin. Samalla esimerkiksi vanhusten palveluasumisen ja kotihoidon maksuja aiotaan korottaa osana sosiaalihuollon palvelu-uudistusta.
Hallitus päätti kehysriihessä, että terveyskeskusmaksua nostetaan viidenneksellä, minkä lisäksi hammashoidon maksut kallistuvat.
Hallitus antaa raamit, mutta lopulta asiasta päätösvallassa ovat hyvinvointialueet.
- Esimerkiksi täällä Helsingissä ei ole vielä minkäänlaisia maksuja perusterveydenhuollossa. Tässä on hyvin voimakkaita eroja maan välillä.
SUOMEN haasteet ovat Purran mukaan suuret. Maan velkasuhde lähestyy 90:tä prosenttia.
- Ulkopuolelta tulee käytännössä kokoajan uusia negatiivisia shokkeja. Viimeisin Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäys Iraniin ja eskalaatio alueella. Sen vaikutus on pahimmillaan globaali taantuma. Erityisesti inflaatiopaineet, kaikkien hintojen nouseminen – niillä on tietenkin merkittävä vaikutus myös Suomen kaltaiseen maahan, hän luetteli.
Purra syytti jälleen edellisiä hallituksia siitä, ettei julkisen talouden tilaa ole otettu riittävän vakavasti. Hän myönsi kuitenkin, että myös esimerkiksi edellinen, Sanna Marinin (sd.) hallitus voi vedota ulkoisiin vaikuttajiin.
Purran mukaan hallitusten toimien välillä on kuitenkin eroja.
- Edellinen hallitus lisäsi pysyviä menoja eli sellaisia, jotka eivät liittyneet lainkaan näihin shokkeihin. Se ei myöskään kyennyt tekemään minkäänlaista sopeuttamista.
Purran mukaan hallitus on tehnyt ”pysyviä menojen leikkauksia ja elvyttäviä toimia”.
STT/Minja Viitanen
