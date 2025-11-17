Purra: Verotusta voisi keventää edelleen tekemällä lisää leikkauksia menoihin

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoo näkevänsä, että Suomi voisi keventää työn ja yrittämisen verotusta edelleen. Purra kertoi asiasta puheenvuorossaan Elinkeinoelämän keskusliiton syysseminaarissa Helsingissä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Veronkevennykset saadaan Purran mukaan aikaan tekemällä lisää leikkauksia valtion menoihin. Toimet olisi Purran mukaan tehtävä ensi hallituskaudella.

- Ensi kauden urakkaan liittyy noin kymmenen miljardin sopeutustarve. Näkemyksessäni kaikki ymmärtävät nykyisen valtiontalouden menojen ylisuuren mitoituksen.

Petteri Orpon (kok.) hallitus on pyrkinyt tasapainottamaan julkista taloutta pääasiassa leikkauksilla julkisiin menoihin sekä veronkorotuksilla. Lisätoimien kanssa hallitus on päättänyt tähän mennessä yhteensä noin kymmenen miljardin euron sopeutustoimista.

Hallituksen sopeutustoimista huolimatta Suomen talouskasvu on ollut hidasta ja maan työttömyysaste on noussut tänä vuonna synkkiin lukemiin. Oppositio on arvostellut hallituksen sopeutustoimien olevan osaltaan kehnojen lukujen taustalla.

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) arvioi aiemmin tässä kuussa, että Suomen talouden toipuminen taantumasta on ollut hidasta. Kasvun odotetaan nopeutuvan ensi vuonna.

IMF:n valtuuskunnan johtaja Alex Pienkowskin mukaan viime vuosina IMF, Suomen Pankki ja valtiovarainministeriö ovat kaikki olleet liian optimistisia Suomen talouskasvun suhteen.

Purra on kiistänyt hallituksen toimien vaikuttaneen asiaan.

PUHEESSAAN maanantaina Purra totesi Suomen tarvitsevan lisää riskinottoa ja kilpailua. Esimerkiksi tästä hän nostaa Yhdysvallat ja Kiinan, jotka ovat olleet etulinjassa tekoälyteknologian kehittämisessä.

- Suomi tarvitsee lisää riskinottoa, liiallinen tasapäistäminen ja holhoaminen ei toimi, hän sanoi.

Lisäksi valtiovarainministeri korostaa peruskoulun merkitystä tulevaisuuden työn tuottavuuden ja innovaatioiden kannalta. Purra sanoo olevansa huolissaan erityisesti lasten ja nuorten lasku- ja kirjoitustaidon heikentymisestä. Heikentyneistä oppimistuloksista Purra syyttää sekä digitalisaatiota että ”relativistista pedagogiikkaa”.

Vastauksena hallituksen saamaan kritiikkiin Purra sanoo Suomen tarvitsevan säästötoimien lisäksi myös kasvupolitiikkaa.

Tästä hän nostaa hallituksen ansioiksi muun muassa Yhdysvaltain kanssa tehdyn jäänmurtajadiilin, joka Teollisuusliiton arvion mukaan tuo jopa 10 000 henkilötyövuotta suomalaisille telakoille.