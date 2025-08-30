Purra Ylellä: Keskisarjan puheissa ei ole rasismia tai yhdenvertaisuuden loukkauksia – hyväksyn

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra sanoo Ylen Ykkösaamussa, että hän hyväksyy puolueen varapuheenjohtajan, kansanedustaja Teemu Keskisarjan kielenkäytön. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Kyllä hyväksyn, Purra vastasi asiasta kysyttäessä.

Keskisarja kritisoi aiemmin tällä viikolla myös pääministeri Petteri Orpoa (kok.), jonka kommentteja hän luonnehti tekoälyn tuottamaksi jargoniksi.

Purra sanoi, ettei kannusta kansanedustajia puhumaan hallituskumppaneista minkäänlaisia ikäviä asioita.

- En missään nimessä kannusta kansanedustajiemme kritisoimaan pääministeriä.

Purran mukaan Keskisarjan puheiden käsittelyssä on joukkohysterian piirteitä.

KESKISARJA puhui keskiviikkona Ylen A-studiossa muun muassa maahanmuuttajista ”heikkolaatuisina tulokkaina” ja sanoi väestönvaihdon olevan totta.

Väestönvaihto on termi, jonka suojelupoliisi ja sisäministeriö ovat yhdistäneet äärioikeistolaiseen salaliittoteoriaan. Purran mukaan perussuomalaiset ei kuitenkaan puhu salaliittoteoriasta puhuessaan väestönvaihdosta.

A-studion keskustelusta on Helsingin poliisin mukaan tehty neljä rikosilmoitusta.

- Epäilen vahvasti, että rikostutkinnat etenisivät mihinkään, Purra sanoi ja kuvaili Keskisarjan kielenkäyttöä värikkääksi.

PUOLUEJOHTAJA sanoi ehdottomasti hyväksyvänsä hallituksen kaksi vuotta sitten julkaiseman rasisminvastaisen tiedonannon sisällön, jonka mukaan hallitus on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä sekä tekemään työtä rasismin vähentämiseksi.

Purran mukaan Keskisarjan puheet eivät ole ristiriidassa tiedonannon kanssa.

- Tässä ei ole rasismia, tässä ei ole yhdenvertaisuuden loukkauksia, ei mitään sellaista, Purra sanoi.