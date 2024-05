Purralta linjanveto, missä on PS:n paikka europarlamentissa – Orbanin Fideszistä huolimatta

Perussuomalaisten puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan puolue jatkaisi EU-vaalien jälkeen Euroopan parlamentissa nykyisessä ryhmässä.

Tämä tapahtuisi hänen mukaansa siitä huolimatta vaikka Unkarin pääministerin Viktor Orbanin Fidesz-puolue liittyisi ryhmään.

Venäjän laajentaman hyökkäyssodan jälkeen Orban on tullut tunnetuksi siitä, että hän on jarruttanut useita Ukrainan tukipäätöksiä, joihin on tarvittu EU-maiden yksimielisyyttä.

Yksi tunnetuimmista jarrutuksista oli Ukrainan 50 miljardin euron tukipakettia koskevan linjauksen viivyttäminen EU-johtajien huippukokouksessa joulukuussa.

Perussuomalaiset on parlamentissa tällä hetkellä ECR-ryhmässä. Purra kommentoi perussuomalaisten kantaa Brysselissä EU-maiden valtiovarainministerien kokouksen jälkeen.

PERUSSUOMALAISET ja ruotsidemokraatit ovat hänen mukaansa sanoneet, että he eivät halua Fidesziä ryhmään. Yhteistyö Fideszin kanssa ei käy päinsä, Purra sanoo.

- Käytännössä mitään muuta ryhmää, mihin mennä, ei ole. Ja ryhmäkin tarvitaan. Ja uutta ei voida perustaa. Eli tarvitaan jonkinlaisia muita rakenteita, joilla mahdollinen oleskelu olisi mahdollista.

Purra ei kuitenkaan suostunut avaamaan, mitä nämä muut rakenteet käytännössä voisivat olla.

OSA ECR:N keskeisistä vallankäyttäjistä on jo ilmaissut joko yhteistyöhaluja tai vähintään muuta myönteistä suhtautumista Orbanin Fidesziin.

Puolan entinen pääministeri Mateusz Morawiecki on kertonut olevansa valmis toivottamaan Orbanin puolueen tervetulleeksi ryhmään kesäkuun EU-vaalien jälkeen. Myös Italian nykyinen pääministeri Giorgia Meloni tunnetaan hyvistä väleistään Orbaniin.

Purra arvioi tiistaina myös sitä, millaisina hän näkee puolueensa mahdollisuudet vaaleissa. Hän kertoi pitävänsä kahden paikan säilyttämistä vähimmäistavoitteena.

- EU-kriittisenä puolueena valitettavasti monet kannattajamme näkevät, että on jonkinlainen hyvä protesti olla antamatta näissä vaaleissa ääntä. Mitä se ei tietenkään ole.

Uutista päivitetty klo 17.34