”Purran leikkausvimma ei ota laantuakseen” – SDP:stä varoitus taantuman pitkittymisestä

Petteri Orpon (kok.) hallitus syventää ja pidentää taantumaa huonosti ajoitetuilla leikkauksillaan, SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen (kuvassa) varoittaa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hän huomauttaa, että tämän riskin ovat todenneet myös useat ekonomistit.

– Nyt on tärkeää huolehtia siitä, että ihmisten ostovoima säilyy. Pienituloisten toimeentuloon kohdistuvat leikkaukset ovat tästä näkökulmasta katsottuna huonointa mahdollista politiikkaa, koska ne kasaantuvat epäoikeudenmukaisesti lapsiperheille ja muille hyvin vaikeassa asemassa oleville, Mäkynen toteaa tiedotteessa.

Pienituloisten ihmisen tulot menevät suoraan kulutukseen, hän korostaa, joten heihin kohdistuvat leikkaukset ovat myös suoraan pois kulutuksesta ja sen myötä syventävät taantumaa.

– Onkin huolestuttavaa, että perussuomalaisten valtiovarainministerin Riikka Purran leikkausvimma ei ota laantuakseen, Mäkynen toteaa viitaten siihen, että Purra vaatii tänään Helsingin Sanomissa jo uusia leikkauksia lapsiperheille.

JO NYT päätetyt suuret leikkaukset ovat Mäkysen mukaan osoittautumassa tehottomaksi tavaksi tasapainottaa taloutta.

– Hallituksen huonosti kohdentamat leikkaukset esimerkiksi sote-palveluissa ja sosiaaliturvassa eivät tuo kestäviä säästöjä, vaan päinvastoin kasvattavat kuluja muualla. Tästä SDP varoitti jo ennen vaaleja.

Pienituloisilta leikkaamisen sijasta nyt olisi tärkeämpää keskittyä kasvun luomiseen, Mäkynen toteaa.

– Akuuttia on saada nopeasti uskottava paketti rakennusalan tukemiseen, jotta rakentaminen saadaan pidettyä liikkeellä ja kriisin leviäminen muille aloille estetään. Yhtä tärkeää on huolehtia pitkän aikavälin kasvusta eli investoida tutkimukseen, tuotekehitykseen, innovaatioihin ja koulutukseen.

MÄKYNEN painottaa, että TKI-toimintaan budjetoidut rahat on käytettävä tasapainoisesti korkeakoulujen perustutkimuksen ja yritysten tekemän innovaatiotoiminnan välillä. Hallituksen on hänen mielestään myös ymmärrettävä, ettei parlamentaarisesti sovittua TKI-rahoitusta voi juurikaan suunnata koulutuksen rahoittamiseen, vaan koulutusta on rahoitettava erikseen.

– Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa rahoitus on kohdentumassa lähinnä yrityksille, ja perustutkimuksen osuus on jäämässä vähäiseksi. Tämä on tulevan kasvun kannalta kestämätöntä ja vesittää Suomen mahdollisuudet menestyä kansainvälisessä kilpailussa.

”Kasvun kannalta on välttämätöntä perua maahanmuuton kiristykset.”

Jos Suomi haluaa menestyä tulevaisuudessa, hallituksen on budjettiriihen päätöksillä huolehdittava myös koulutuksen laadusta ja osaavan työvoiman saatavuudesta varmistamalla riittävät resurssit kaikilla koulutusasteille. Lisäksi kasvun kannalta on välttämätöntä perua maahanmuuton kiristykset, Mäkynen sanoo.

– Erityisen tärkeää on perua Suomen maineelle jo isoa haittaa tehnyt kolmen kuukauden maasta poistumisen sääntö, jonka myötä moni ei uskalla asettua Suomeen.

Mäkynen näkee ehdotuksen olevan harmillisen irrallaan todellisuudesta ajassa, jossa moni rekrytointiprosessikin kestää yli kolme kuukautta.

– Hallitukselta toivoisi näissä asioissa parempaa ymmärrystä.