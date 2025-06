Purran vastaisku eduskunnassa – murjaisu: Keskusta lumoutunut ”sosialidemokraattien käärmehuiluista”

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) haukkuu opposition eduskunnan välikysymyskeskustelussa. Keskustan alullepanemassa välikysymyksessä aiheena on valtion velkaantuminen.

Purra käänsi peilin kohti oppositiota heti keskustelun aluksi kerrottuaan ensin hallituksen mittavista leikkauksista.

– On epä-älyllistä ja harhaanjohtavaa väittää, että heikko kehitys työllisyydessä olisi jotakin muuta kuin valtaosin suhdanneperustaista, rahaministeri laukoi.

Purra vaikutti projisoivan omaa ajatteluaan muiden puolueiden politiikaksi.

– SDP:n talouspolitiikka on aina perustunut ajatukselle siitä, että sinun rahasi eivät ole sinun. Sen sijaan on erikoista, että porvarillinen keskustapuolue on lähtenyt lumoutumaan sosialidemokraattien käärmehuiluista.