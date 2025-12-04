Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

4.12.2025 07:01 ・ Päivitetty: 4.12.2025 07:01

Putin kutsuvieraana Intiaan – Asialistalla mahdollisesti myös asekaupat

LEHTIKUVA / AFP / GIANLUIGI GUERCIA
Intian hindunationalistinen pääministeri Narenda Modi ylläpitää kauppa- ja muita suhteita Putinin Venäjään.

Venäjän presidentti Vladimir Putin aloittaa tänään kaksipäiväisen vierailunsa Intiassa pääministeri Narendra Modin kutsumana.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kreml tiedotti ennen vierailua, että Putinin ja Modin on määrä allekirjoittaa kauppasopimuksia ja keskustella Venäjän ja Intian suhteiden ”kaikista kysymyksistä”. Lisäksi johtajien odotetaan käsittelevän alueellisia ja kansainvälisiä asioita.

Intia kuuluu maailman suurimpiin öljyntuojiin. Yli 85 prosenttia maan käyttämästä öljystä tuodaan ulkomailta. Aikaisemmin öljyä tuotiin pääasiassa Lähi-idästä, mutta vuodesta 2022 Intia on käyttänyt hyväksi länsimaiden pakotteita ja ostanut Venäjältä öljyä huomattavasti markkinahintoja halvemmalla.

Yhdysvallat asetti Intialle elokuussa lisätulleja, koska Intia ostaa öljyä Venäjältä. Presidentti Donald Trump kirjoitti elokuussa ennen lisätullien asettamista omistamassaan Truth Social -palvelussa, ettei Intiassa piitata, kuinka paljon ihmisiä Ukrainassa kuolee venäläisen sotakoneiston toimesta. Siksi Intian Yhdysvalloille maksamia tulleja oli Trumpin mukaan korotettava.

UUTISTOIMISTO Bloomberg uutisoi ennen vierailua, että Putin ja Modi tulevat todennäköisesti keskustelemaan Intian suunnitelmista hankkia Venäjältä hävittäjiä ja ohjuspuolustusjärjestelmä. Bloombergin tiedot perustuvat asiaa tunteviin, nimettömiin lähteisiin.

Bloombergin lähteiden mukaan Intian ja Venäjän odotetaan neuvottelevan strategisen kumppanuutensa puitteissa Su-57-hävittäjien ja S-500-ilmapuolustusjärjestelmän kehittyneen version ostosta. Bloomberg arvioi jutussaan, että mahdollinen sopimus Venäjän kanssa voisi ennestään kiristää Intian kauppasuhteita Yhdysvaltoihin.

Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin Siprin mukaan Venäjä on edelleen suurin aseviejä Intiaan, vaikka Intia on vähentänyt venäläisten aseiden tuontia viime vuosina.

Intian ulko- ja puolustusministeriö eivät tuoreeltaan vastanneet Bloombergin haastattelupyyntöihin.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
3.12.2025
Budjettilait hikoiluttavat sote-valiokunnassa – työpaine ”sanoinkuvaamaton”
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
3.12.2025
Susiesitys lähti nimensä mukaisena valiokuntaan – ”Susi ei saa olla jahdattava vihollinen”
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
3.12.2025
Arvio: Mika Kaurismäki on noussut kuin varkain Suomen kenties parhaaksi musiikkidokumenttien tekijäksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU