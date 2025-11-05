Putin: Mekin voimme tehdä ydinkokeita, jos Yhdysvallat aloittaa omansa

Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo, että Venäjä tulee harkitsemaan ydinkokeiden jatkamista, jos Yhdysvallatkin tekee niitä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lisäksi Putin määräsi Venäjän turvallisuus- ja puolustusministerit sekä turvallisuuspalvelut hankkimaan lisätietoa asiasta ja tekemään ehdotuksia ydinasetestien mahdollisesta aloittamisesta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi viime viikolla maan puolustusministeriön käynnistämään uudelleen ydinaseiden testaamisen, koska muutkin maat tekevät testejä.

Trump jätti kuitenkin epäselväksi, tarkoittiko hän ydinkokeilla ydinpommien koeräjäytyksiä.

Trump ei selventänyt myöskään sitä, mitä hän tarkoittaa muiden maiden tekemillä testeillä.

VENÄJÄ KERTOI taannoin tehneensä testejä ydinkäyttöisellä, ydinkärjen kantamiseen kykenevällä torpedolla sekä uudella risteilyohjuksella.

Yhdysvallat ei ole tehnyt ydinpommien koeräjäytyksiä yli 30 vuoteen. Myöskään Venäjän tai Kiinan ei ole vuosikymmeniin havaittu tekevän ydinpommien koeräjäytyksiä. Tiettävästi sellaisia on tehnyt 2000-luvulla ainoastaan Pohjois-Korea.