Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

5.11.2025 15:25 ・ Päivitetty: 5.11.2025 15:25

Putin: Mekin voimme tehdä ydinkokeita, jos Yhdysvallat aloittaa omansa

Venäjän presidentinkanslia
Kreml julkaisi lokakuussa kuvia Putinista simuloitua ydinaseharjoitusta johtamassa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo, että Venäjä tulee harkitsemaan ydinkokeiden jatkamista, jos Yhdysvallatkin tekee niitä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lisäksi Putin määräsi Venäjän turvallisuus- ja puolustusministerit sekä turvallisuuspalvelut hankkimaan lisätietoa asiasta ja tekemään ehdotuksia ydinasetestien mahdollisesta aloittamisesta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi viime viikolla maan puolustusministeriön käynnistämään uudelleen ydinaseiden testaamisen, koska muutkin maat tekevät testejä.

Trump jätti kuitenkin epäselväksi, tarkoittiko hän ydinkokeilla ydinpommien koeräjäytyksiä.

Trump ei selventänyt myöskään sitä, mitä hän tarkoittaa muiden maiden tekemillä testeillä.

VENÄJÄ KERTOI taannoin tehneensä testejä ydinkäyttöisellä, ydinkärjen kantamiseen kykenevällä torpedolla sekä uudella risteilyohjuksella.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov on kuitenkin korostanut, ettei niitä voida pitää ydinkokeina.

Lisää aiheesta

Arkistolöytö: Tällaisia ydinaseharjoituksia Suomella oli jo YYA-aikana

Yhdysvallat ei ole tehnyt ydinpommien koeräjäytyksiä yli 30 vuoteen. Myöskään Venäjän tai Kiinan ei ole vuosikymmeniin havaittu tekevän ydinpommien koeräjäytyksiä. Tiettävästi sellaisia on tehnyt 2000-luvulla ainoastaan Pohjois-Korea.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Tiede ja teknologia

4.11.2025 17:07

Arkistolöytö: Tällaisia ydinaseharjoituksia Suomella oli jo YYA-aikana

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
5.11.2025
SDP:n kansanedustaja yllättää, puolustaa haukuttua lakiesitystä: ”En tykkää siitä, että pelotellaan ihmisiä”
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
5.11.2025
Arvio: Ensin Anna Eriksson, nyt Herra Ylppö – näin vätysmies putoaa pohjalle eron jälkeen
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
5.11.2025
Ex-kansanedustaja muutti Moskovaan – eduskunta jatkaa velkojen perimistä
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
4.11.2025
Kiista Niinistön ja Marinin Nato-muistoista on turha: molemmat olivat lähellä epäonnistua
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU