Ulkomaat
5.11.2025 15:25 ・ Päivitetty: 5.11.2025 15:25
Putin: Mekin voimme tehdä ydinkokeita, jos Yhdysvallat aloittaa omansa
Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo, että Venäjä tulee harkitsemaan ydinkokeiden jatkamista, jos Yhdysvallatkin tekee niitä.
Lisäksi Putin määräsi Venäjän turvallisuus- ja puolustusministerit sekä turvallisuuspalvelut hankkimaan lisätietoa asiasta ja tekemään ehdotuksia ydinasetestien mahdollisesta aloittamisesta.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi viime viikolla maan puolustusministeriön käynnistämään uudelleen ydinaseiden testaamisen, koska muutkin maat tekevät testejä.
Trump jätti kuitenkin epäselväksi, tarkoittiko hän ydinkokeilla ydinpommien koeräjäytyksiä.
Trump ei selventänyt myöskään sitä, mitä hän tarkoittaa muiden maiden tekemillä testeillä.
VENÄJÄ KERTOI taannoin tehneensä testejä ydinkäyttöisellä, ydinkärjen kantamiseen kykenevällä torpedolla sekä uudella risteilyohjuksella.
Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov on kuitenkin korostanut, ettei niitä voida pitää ydinkokeina.
Lisää aiheesta
Yhdysvallat ei ole tehnyt ydinpommien koeräjäytyksiä yli 30 vuoteen. Myöskään Venäjän tai Kiinan ei ole vuosikymmeniin havaittu tekevän ydinpommien koeräjäytyksiä. Tiettävästi sellaisia on tehnyt 2000-luvulla ainoastaan Pohjois-Korea.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Tiede ja teknologia
4.11.2025 17:07
Arkistolöytö: Tällaisia ydinaseharjoituksia Suomella oli jo YYA-aikana