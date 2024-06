Putin: “Oletteko menettäneet järkenne?”

Venäjän presidentti Vladimir Putin torjui keskiviikkona puheet Venäjän aikeista hyökätä sotilasliitto Naton jäsenmaihin potaskana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Älkää muodostako mielikuvaa Venäjästä vihollisena. Te vain vahingoitatte itseänne, Putin sanoi.

- He ovat keksineet tämän ajatuksen, että Venäjä haluaa hyökätä Naton kimppuun. Oletteko menettäneet järkenne — Se on hölynpölyä, se on täyttä paskaa, Putin sanoi.

Putin kommentoi Venäjän aikeita keskiviikkona, jolloin hän tavoilleen poikkeuksellisesti vastaili ulkomaisten tiedotusvälineiden kysymyksiin televisioidussa tapaamisessa. Putinin tapaaminen venäläisten ja kansainvälisten uutistoimistojen johtajien kanssa järjestettiin Pietarissa maakaasu- ja öljykonserni Gazpromin pääkonttorin tiloissa.

Uutistoimisto AFP:n toimittaja tiedusteli tapaamisessa Putinilta, miksi pääkonttorin edustalla on salossa myös Neuvostoliittoa sekä Venäjän keisarikuntaa edustavat liput. Putin vastasi kysymykseen sanoen, ettei Venäjällä ole minkäänlaisia keisarillisia kunnianhimoja.

Venäjä kiisti kuukausien ajan valmistelevansa sotilaallista hyökkäystä Ukrainaan ennen kuin aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä vuoden 2022 helmikuussa. Venäjä on lisäksi liittänyt viisi Ukrainan aluetta laittomasti itseensä. Useat venäläisvirkamiehet ja Putin itse ovat sanoneet, että nämä alueet ovat olleet aiemmin osa sekä Venäjän keisarikuntaa että Neuvostoliittoa.

PUTIN vastaili lisäksi muun muassa AFP:n kysymyksiin uutistoimiston toimittajasta, joka sai surmansa ilmeisessä venäläisiskussa Ukrainassa viime vuonna. Putin sanoi Venäjän voivan tutkia tapahtunutta.

- Teemme kaiken voitavamme. Olemme tähän työhön valmiita. En tiedä, miten se voidaan käytännössä tehdä, koska tämä ihminen kuoli sota-alueella, Putin sanoi.

Kysyttäessä Venäjän Ukrainassa kärsimistä tappioista Putin kieltäytyi kertomasta tarkkaa lukua, mutta väitti, että Ukraina olisi kärsinyt viisi kertaa Venäjää suuremmat tappiot.

- Jos puhumme erityisesti peruuttamattomista tappioista, on se yhden suhde viiteen, Putin sanoi.

PUTIN väitti ilman todisteita myös, että Ukrainassa olisi jo paikalla länsimaisia sotilaskouluttajia. Länsimaisten joukkojen lähettäminen Ukrainaan edes koulutustarkoituksessa on ollut kiistelty kysymys Ukrainaa tukevissa länsimaissa. Ranska ei ole sulkenut vaihtoehtoa pois, mutta moni muu Ukrainan tukijamaa on suhtautunut ajatukseen vastahakoisesti.

- He ovat jo läsnä Ukrainan alueella, ja heidän ikäväkseen he ovat kärsineet tappioita, Putin väitti lehdistötilaisuudessa.

Putinin mukaan länsimaiset asetoimitukset Ukrainaan ovat “hyvin vaarallinen askel” varsinkin, jos aseiden lahjoittajat ohjaavat niiden käyttöä. Putin sanoi Venäjän voivan luovuttaa vastaavasti aseita kolmansille maille, jotka voisivat hyökätä länsimaisiin kohteisiin.

Länsimaisten aseiden käyttötavat Ukrainassa ovat olleet tapetilla sen jälkeen, kun Yhdysvallat antoi Ukrainalle rajoitetun luvan tehdä sen antamilla aseilla iskuja Venäjän puolelle Harkovan alueen puolustamiseksi.

TILAISUUDESSA Putin kommentoi myös muun muassa Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin rikostuomiota, jota hän kertoi pitävänsä poliittisesti motivoituneena.

- On ilmiselvää maailmalle, että Trumpin tuomiossa on kyse oikeusjärjestelmän käytöstä sisäisessä poliittisessa kamppailussa.

Venäjää itsevaltaisesti johtavan Putinin mielestä tuomio “polttaa maan tasalle” Yhdysvaltain demokraattisten maiden johtajuuden. Putin kuitenkin sanoi myös, ettei Yhdysvaltain seuraavien presidentinvaalien voittajalla ole merkitystä Venäjälle.

Hän sanoi myös, että Venäjä ja Yhdysvallat olisivat jatkuvassa yhteydessä mahdollisesta vankienvaihdosta, jossa voitaisiin vapauttaa myös vangittu yhdysvaltalaistoimittaja Evan Gershkovich. Wall Street Journal -lehden toimittaja on ollut vangittuna Venäjällä jo toista vuotta epäiltynä vakoilusta. Häntä uhkaa 20 vuoden vankeus.

VENÄLÄISJOHTAJA puolsi myös keskiviikkona ajatusta siitä, että Venäjän tulisi rakentaa suhteita Afganistanin Taleban-hallintoon.

- Olemme aina uskoneet, että meidän täytyy käsitellä todellisuutta. Talebanit ovat vallassa Afganistanissa — Meidän on luotava suhteita Taleban-hallintoon, Putin sanoi.

Talebanin valtuuskunta saapui keskiviikkona Pietarin kansainväliseen talousfoorumiin, jonka yhteydessä uutistoimistoille suunnattu mediatapaaminenkin järjestettiin.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi viime viikolla, että Venäjä aikoo poistaa Talebanin kiellettyjen terroristijärjestöjen listalta lähes kolme vuotta sen jälkeen, kun ryhmittymä kaappasi Afganistanissa vallan Yhdysvaltain tukemalta hallinnolta.

Vallankaappauksen jälkeen Afganistanissa on noudatettu Talebanin johdolla äärimmäistä islamilaista lakia, joka käytännössä häivyttää naiset kaikesta julkisesta elämästä.

Taleban on luokiteltu terroristijärjestöksi Venäjällä vuodesta 2003 lähtien, mutta Venäjä on jo vuosien ajan edistänyt suhteita Talebaniin.