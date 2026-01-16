Ulkomaat
16.1.2026 11:28 ・ Päivitetty: 16.1.2026 11:28
Putin soitteli Iranin ja Israelin johtajille
Venäjän presidentti Vladimir Putin soitti perjantaina puhelut sekä Iranin presidentille Masoud Pezeshkianille että Israelin pääministerille Benjamin Netanjahulle.
Kremlin mukaan Putin tarjosi palveluksiaan välittäjänä alueen jännitteiden kasvettua Iranin protestiaallon vuoksi. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Putin tähtää eskalaation purkamiseen alueella.
Kansalaisjärjestöjen mukaan Irania ravistellut protestiaalto on hellittänyt valtion kovakouraisten voimatoimien seurauksena. Järjestöt arvioivat jopa tuhansien kuolleen väkivaltaisuuksissa.
