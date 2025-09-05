Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

5.9.2025 07:38 ・ Päivitetty: 5.9.2025 07:38

Putin: Ukrainaan lähetetyt länsijoukot olisivat oikeutettu kohde Venäjälle etenkin taisteluiden aikana

LEHTIKUVA / AFP / ALEXANDER KAZAKOV
Venäjän presidentti Vladimir Putin puhumassa talousfoorumissa itäisessä Vladivostokin kaupungissa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo, että länsimäiset Ukrainaan lähetetyt joukot olisivat oikeutettu kohde venäläisjoukolle. Putin näkee, että länsijoukkojen lähettäminen Ukrainaan ei johtaisi pitkäkestoiseen rauhaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

-  Jos sinne ilmestyy joitakin joukkoja etenkin nyt taisteluiden aikana, lähdemme siitä, että ne ovat oikeutettuja kohteita, presidentti sanoi.

Hän puhui talousfoorumissa itäisessä Vladivostokin kaupungissa.

Jo aiemmin Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi venäläiselle uutistoimisto RIA Novostille, että länsimaat eivät voi tarjota Ukrainalle turvatakuita.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoi eilen, että 26 maata on virallisesti sitoutunut lähettämään joukkoja Ukrainaan tukemaan sodanjälkeistä turvallisuutta. Macron kertoi, että maat ovat sitoutuneet osallistumaan Ukrainan turvatakuisiin.

Suomen presidentti Aleksander Stubb sanoi eilen, että turvatakuiden toimeenpano tapahtuu siinä vaiheessa, kun tulitauko tai rauhansopimus on saatu Ukrainassa aikaan.

Stubbin mukaan Suomen osalta aletaan seuraavaksi suunnitella, kuinka turvatakuisiin osallistutaan konkreettisesti. Stubb painotti torstai-iltana Ylen välittämässä tiedotustilaisuudessa, ettei vielä voi sanoa, miten Suomi tulee osallistumaan.

HALUKKAIDEN koalitio, mukaan lukien Suomi, kokousti eilen Pariisissa. Sen jälkeen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi keskusteli puhelimessa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa.

Zelenskyin kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen Trump kertoi aikovansa puhua Putinin kanssa lähitulevaisuudessa.

Zelenskyin mukaan hänen ja Trumpin keskustelussa olivat asialistalla vahvat toimet, joita voidaan käyttää sodan lopettamiseksi. Hän korosti taloudellisten toimien merkitystä.

Myös koalition maiden johtajat osallistuivat puheluun.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
3.9.2025
Valtakunnansovittelija kaipaa keskustelua siitä, milloin yleisestä linjasta voidaan poiketa – “Tasapäistäminen tuntuu aika erikoiselta”
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
3.9.2025
SDP:n Marttila vankilain uudistuksesta: Vankiloihin tarvitaan myös lisää tilaa ja henkilökuntaa
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
3.9.2025
Arvio: Jani Kaaron kirjassa kuvataan, millaista on massahysteria – laumasielu elää niin jalkapallohuliganismissa kuin poliittisissa liikkeissä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU