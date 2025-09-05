Putin: Ukrainaan lähetetyt länsijoukot olisivat oikeutettu kohde Venäjälle etenkin taisteluiden aikana

Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo, että länsimäiset Ukrainaan lähetetyt joukot olisivat oikeutettu kohde venäläisjoukolle. Putin näkee, että länsijoukkojen lähettäminen Ukrainaan ei johtaisi pitkäkestoiseen rauhaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Jos sinne ilmestyy joitakin joukkoja etenkin nyt taisteluiden aikana, lähdemme siitä, että ne ovat oikeutettuja kohteita, presidentti sanoi.

Hän puhui talousfoorumissa itäisessä Vladivostokin kaupungissa.

Jo aiemmin Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi venäläiselle uutistoimisto RIA Novostille, että länsimaat eivät voi tarjota Ukrainalle turvatakuita.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoi eilen, että 26 maata on virallisesti sitoutunut lähettämään joukkoja Ukrainaan tukemaan sodanjälkeistä turvallisuutta. Macron kertoi, että maat ovat sitoutuneet osallistumaan Ukrainan turvatakuisiin.

Suomen presidentti Aleksander Stubb sanoi eilen, että turvatakuiden toimeenpano tapahtuu siinä vaiheessa, kun tulitauko tai rauhansopimus on saatu Ukrainassa aikaan.

Stubbin mukaan Suomen osalta aletaan seuraavaksi suunnitella, kuinka turvatakuisiin osallistutaan konkreettisesti. Stubb painotti torstai-iltana Ylen välittämässä tiedotustilaisuudessa, ettei vielä voi sanoa, miten Suomi tulee osallistumaan.

HALUKKAIDEN koalitio, mukaan lukien Suomi, kokousti eilen Pariisissa. Sen jälkeen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi keskusteli puhelimessa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa.

Zelenskyin kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen Trump kertoi aikovansa puhua Putinin kanssa lähitulevaisuudessa.

Zelenskyin mukaan hänen ja Trumpin keskustelussa olivat asialistalla vahvat toimet, joita voidaan käyttää sodan lopettamiseksi. Hän korosti taloudellisten toimien merkitystä.

Myös koalition maiden johtajat osallistuivat puheluun.