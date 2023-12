Putin: Venäjä vastaa Suomen Nato-jäsenyyteen perustamalla uuden Leningradin sotilaspiirin

Putin sanoi sunnuntaina julkaistussa televisiohaastattelussa, että Venäjä perustaa jäsenyyden vastineeksi uuden Leningradin sotilaspiirin Luoteis-Venäjälle ja keskittää sinne ”tietyn määrän” sotilasyksikköjä.

- He (länsi) raahasivat Suomen Natoon. Oliko meillä ongelmia heidän kanssaan? Kaikki erimielisyydet, mukaan lukien 1900-luvun puolivälin alueelliset erimielisyydet, oli jo aikoja sitten ratkaistu, Putin sanoi valtiollisen television haastattelussa.

- Ei meillä ollut ongelmia, mutta nyt niitä tulee, koska tulemme perustamaan Leningradin sotilaspiirin ja keskittämään sinne tietyn määrän sotilasyksikköjä, Putin jatkoi.

Putin sanoi myös, ettei Venäjällä ole mitään syytä olla sodassa Nato-maiden kanssa. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden varoitti aikaisemmin tässä kuussa, ettei Venäjä pysähdy Ukrainaan, jos se menestyy siellä.

- Tämä on vain retoriikkaa, jolla oikeutetaan väärä politiikka Venäjää vastaan. Venäjällä ei ole sen paremmin geopoliittista, taloudellista kuin sotilaallistakaan intressiä taistella Nato-maiden kanssa, presidentti vakuutti.

PUTININ haastattelu näytetään kokonaisuudessaan sunnuntaina illalla Venäjän valtiollisella televisiokanavalla, mutta haastattelusta julkistettiin otteita sen tehneen toimittajan Pavel Zarubinin Telegram-kanavalla ja valtiollisessa mediassa jo ennakkoon.

Valtiollisen Ria Novosti -uutistoimiston mukaan Putin kertoi haastattelussa lännen luovan keinotekoisia ongelmia, koska se ei halua Venäjästä kilpailijaa itselleen.

Putinin mukaan Venäjä on 30 vuoden ajan yrittänyt sopia Euroopan turvallisuuden periaatteista, mutta on saanut vastaukseksi vain kyynisiä harhautuksia ja valheita tai painostus- ja kiristysyrityksiä. Samaan aikaan Nato on, Venäjän vastalauseista välittämättä, jatkuvasti laajentunut ja lähestynyt Venäjän rajoja.