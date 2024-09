Putin vierailee Mongoliassa – Kremlin mukaan Venäjä ei ole huolissaan pidätyksen mahdollisuudesta

Venäjän presidentti Vladimir Putin on vierailulla naapurimaa Mongoliassa. Hän saapui maan pääkaupunkiin Ulan Batoriin eilen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kremlin mukaan Putin vierailee Mongoliassa maan presidentin Uhnaagiin Hurelsuhin kutsumana.

Vierailu on siinä mielessä mielenkiintoinen, että Mongolia on jäsenenä kansainvälisessä rikostuomioistuimessa ICC:ssä, joka on antanut Putinista pidätysmääräyksen.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi viime viikolla, ettei Venäjä ole huolissaan pidätyksen mahdollisuudesta. Peskovin mukaan Venäjä ja Mongolia keskustelivat “vierailun kaikista puolista”.

ICC antoi Putinista kansainvälisen pidätysmääräyksen viime vuonna. Pidätysmääräyksen syynä on ukrainalaisten lasten laiton siirtäminen Venäjän miehittämiltä Ukrainan alueilta Venäjälle. Kyseessä on sotarikos, ja ICC:n mukaan on riittävät perusteet uskoa, että Putin on henkilökohtaisesti rikosoikeudellisessa vastuussa siirroista.

Mongolia on pidättäytynyt aktiivisesti tukemasta Venäjän sotaa Ukrainassa, muttei myöskään ole äänestänyt sen tuomitsemisesta YK:ssa. Maa on lähes täysin riippuvainen venäläisestä polttoaineesta.