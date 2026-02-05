Puupäähattu-palkinto Tatu ja Patu -kirjoista tutulle kaksikolle

Suomen sarjakuvaseuran vuotuinen Puupäähattu-palkinto myönnetään tänä vuonna sastamalalaisille taiteilijoille Aino Havukaiselle ja Sami Toivoselle. Kaksikko tunnetaan parhaiten suurta suosiota saavuttaneista Tatu ja Patu -kirjoistaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sarjakuvaseuran palkintoperusteiden mukaan Havukainen ja Toivonen ovat luoneet yhdessä erittäin korkeatasoisen lastenkirja- ja sarjakuvatuotannon, joka on saanut erinomaisen vastaanoton sekä Suomessa että ulkomailla. Teokset kuuluvat jo useamman sukupolven suosikkeihin.

Perusteluissa todetaan edelleen, että teokset ovat tarkasti suunniteltuja, yllätyksellisiä ja eläviä ja niistä hahmottuu oma, rikas todellisuutensa. Kirjoista löytyy aina jotakin uutta ihmeteltävää uusillakin lukukerroilla. Sarjakuvaseuran mukaan teokset ovat tietokirjoja niille, jotka eivät tienneet haluavansa tietää.

”Kaikesta innostuvat outopojat”

TATUN ja Patun ohessa Havukainen ja Toivonen ovat muun muassa kuvittaneet Nopolan sisarusten Risto Räppääjä –sarjaa sekä tehneet osin omiin kokemuksiinsa perustuvaa perhesarjakuvaa Himaset.

Sarjakuvaseuran mukaan Tatu ja Patu ovat moderneja kansallissankareita samassa mitassa kuin Pekka Puupää oli aikoinaan. Kaikesta innostuvat outopojat saavat lukijan näkemään maailman hieman eri vinkkelistä ja tekevät arjesta hauskempaa, seura perustelee. Hahmoista on tehty lukuisia näytelmäsovituksia sekä elokuva.

Havukainen ja Toivonen on tätä ennen palkittu muun muassa Finlandia Juniorilla, Tietopöllöllä, Kaarina Helakisa -palkinnolla ja viimeksi Pro Animalia – eläinoikeuspalkinnolla.

Viime vuonna Puupäähattu-palkinnon sai kuvittaja ja sarjakuvataiteilija Ulla Donner. Ensimmäinen Puupäähattu-palkinto myönnettiin vuonna 1972.