Politiikka

20.1.2026 09:18 ・ Päivitetty: 20.1.2026 12:25

”Puurot ja vellit vakavalla tavalla sekaisin” – Kansanedustajat hermostuivat kokoomusnimityksestä

ARI LAM / LEHTIKUVA

Kansanedustaja Petri Honkonen (kesk.) toteaa tiedotteessaan pääministeripuolue kokoomuksen toiminnan muuttuvan yhä härskimmäksi.

Demokraatti

Demokraatti

Honkonen viittaa paitsi julkista huomiota saaneeseen tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitien (kok.) ylijohtajanimitykseen, jonka perusteita oikeuskansleri moitti epämääräisiksi, myös kansanedustaja Jarno Limnellin (kok.) siirtymiseen ohjelmistoyritys Basemarkin neuvonantajaksi.

Limnell on eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen.

– Limnellin nimitys on hätkähdyttävä ja samalla täysin sopimaton. Suomen puolustuspolitiikasta keskeisesti päättämässä oleva eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen toimii samanaikaisesti yhden alan yrityksen palveluksessa. Tässä veivauksessa puurot ja vellit menevät vakavalla tavalla sekaisin, Honkonen sanoo tiedotteessaan.

– Palkkaavatko esimerkiksi kokoomusta lähellä olevat yksityiset terveysjätit seuraavaksi eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseninä toimivia Kokoomuksen kansanedustajia konsulteikseen?

Honkosen mukaan Limnellin tulisi pikaisesti vetäytyä nimityksestä päätöksenteon uskottavuuden ja riippumattomuuden sekä ihmisten luottamuksen turvaamiseksi. Toinen vaihtoehto olisi erota välittömästi eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsenyydestä.

– Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo on puolestaan suomalaisille selityksen velkaa kokoomuksen toimintatavoista, Honkonen toteaa.

MYÖS vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski näkee Jarno Limnellin tehtävien päällekkäisyydessä vakavia ongelmia.

– Puolustusvaliokunnan jäsenenä Limnell on tärkeiden, miljardiluokan puolustushankintojen tietojen äärellä. Miten hän voi toimia samaan aikaan myös strategisena neuvonantajana puolustusteollisuuteen kytkeytyvässä yrityksessä, Lohikoski kysyy kannanotossaan.

Lohikosken mukaan tilanne, jossa kansanedustaja saa valiokunnassa yksityiskohtaista tietoa puolustusasioista ja samaan aikaan kerryttää neuvonantajana taloudellista hyötyä puolustusalalla toimivalle yritykselle, ei näytä hyvältä.

– Voisiko esimerkiksi sote-valiokunnassa työskentelevä kansanedustaja ottaa rinnakkaisen tehtävän strategisena neuvonantajana yksityisestä terveysalan ”pörriäisestä”? Puolustusvaliokunta on vielä vakavampi asia kansallisen turvallisuuden, salassa pidettävyyden tason ja siihen liittyvien riskien takia.

Lohikosken mukaan oikea ratkaisu tilanteessa olisi valita, kummassa roolissa haluaa toimia: valiokunnan jäsenenä vai saman alan yrityksen neuvonantajana.

– Voiko henkilö istua yhtä aikaa ostajan ja myyjän jakkaralla? Yleensä on tulkittu, että tästä seuraa jääviys. Oli sitten kyseessä palkkatyö tai vain luottamustehtävään rinnastuva neuvonantajan rooli, kyseessä on kuitenkin bisnes, ei voittoa tavoittelematon yhdistystoiminta.

Juttuun lisätty Lohikosken kommentit klo 14.24.

