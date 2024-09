”Pyydän, että lopetatte tämän kunnianpalautuksen heti” – ammatillisen koulutuksen leikkaukset puhuttivat kyselytunnilla

Eduskunnan kyselytunnilla oppositio kritisoi hallitusta muun muassa ammatillisen koulutuksen leikkauksista. Demokraatti Demokraatti

Kyselytunnin avannut kansanedustaja Pia Hiltunen (sd.) muistutti, että 120 miljoonan euron leikkaus ammatilliseen koulutukseen voi asiantuntijoiden mukaan merkitä jopa 1600 opettajan vähennystä tai yli 11 000 opiskelupaikan menetystä.

– Hallitus selittelee nyt mittavia leikkauksia ammatilliseen koulutukseen sanomalla kohdentavansa ne aikuisopiskelijoihin, ei nuoriin ensimmäistä tutkintoa suorittaviin. Koulutuksen asiantuntijat ovat kuitenkin todenneet, ettei sitä voida eritellä. Ryhmissä opiskelee sekä ensitutkinnon suorittajia, mutta myös jatko-opiskelijoita ja näin ollen nämä leikkaukset kohdistuvat suoraan myös nuoriin, Hiltunen sanoi.

– Osaamistason ja työllisyysasteen nosto olisi yhteiskunnan näkökulmasta hyvin ajankohtaista ja tulevaisuutta silmällä pitäen nuorten ikäluokkien pienentyessä todella tärkeää. Nyt te omilla toimillanne heikennätte osaamistasoa, koulutusmahdollisuuksia ja työllistymistä vastoin vaalipuheitanne, hän moitti.

Hiltunen suuntasi kysymyksensä valtiovarainministeri Riikka Purralle (ps.), mutta kysymyksiin vastasi opetusministeri Ander Adlercreutz (r.).

– Meillä on yhteishaku, joka kohdistuu heihin, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa ja sitten meillä on jatkuva haku, joka pääasiassa kohdistuu aikuisiin tai heihin, joilla jo on jokin toinen tutkinto.

Hän muistutti, että arvio siitä, että näin voidaan kohdentaa, on peräsin opetuksen ammattilaisilta, opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehiltä.

– On selvä, että sataprosenttisesti se tuskin onnistuu. Varmaan syntyyn sellaisia pintoja, joissa kohdistaminen on vaikeata, mutta iso kuva on kuitenkin tämä.

KANSANEDUSTAJA Eeva-Johanna Eloranta (sd.) totesi hallituksen harjoittaman koulutuksen erityissuojeluksen olevan varsin kummallinen, kun se heikentää uudelleenkouluttautumisen mahdollisuuksia kaikin tavoin. Hän muistutti myös, että osaajapula on monen yrityksen kasvun este ja esimerkiksi tekniikan alalla tarvitaan merkittävästi lisää työvoimaa.

– Aikuiskoulutustuki on lakkautettu, vapaan sivistystyön rahoitusta leikattu ja nyt tulevat nämä ammatillisen koulutuksen erityisesti aikuisiin iskevät 120 miljoonan säästöt. Monien alojen osaajapulan helpottaminen tulee yhä vaikeammaksi sillä yritysten työvoimatarpeesta yli puolet kohdistuu ammattikoulutettuihin.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanilla oli pääministeri Petteri Orpolle (kok.) suora pyyntö:

– Jos aikuiskoulutustuen lakkauttaminen ja jättimäinen säästö ammatillisesta koulutuksesta on erityissuojelua ja kunnianpalautusta, niin arvoisa pääministeri, pyydän, että lopetatte tämän kunnianpalautuksen heti.

Hän kertoi vierailleensa tiistaina Etelä-Pohjanmaalla, jossa hän tapasi koulutuksen ammattilaisia. He kertoivat tilanteesta, että työttömyys kasvaa ja samaan aikaan on pulaa osaajista.

– Kun kysyin, mikä on ratkaisu, he sanoivat, että koulutus ja osaaminen. Tilanne on se, että ei siellä millään pienellä säädöllä tästä selvitä. Heidän viestinsä oli selvä: mitenkään tätä leikkausta ei voida hoitaa niin, etteikö se kohdistu myös nuoriin ikäluokkiin, Lindtman sanoi.

– Jos me haluamme tästä suosta jotenkin selvitä, se edellyttää sitä, että meillä on osaavaa työvoimaa sinne, missä työvoimaa tarvitaan. Nyt te pahennatte tällä päätöksellä sekä työvoimapulaa että työttömyyttä.

Ministeri Adlercreutz totesi Lindtmanin puhuvan kohtaanto-ongelmasta – työvoiman tarvetta on tietyillä aloilla, mutta kouluttaudutaan toisille aloille. Ministerin mukaan tähän pyritään vaikuttamaan syksyllä käynnistyvällä toiminnanohjauksen kokeilulla, jossa on mukana 40 opetuksen järjestäjää. Ministerin mukaan sen myötä saadaan paikallista joustoa, kun opetuksen järjestäjä pystyy paremmin ohjaamaan tarjontaansa sinne, missä työvoiman tarvetta on.

KANSANEDUSTAJA Anna-Kaisa Mikkonen (sd.) osoitti kysymyksensä suoraan pääministeri Orpolle. Hän muistutti, että jo nykyisellään ammatillisessa koulutuksessa on muun muassa pulaa lähiopetuksesta.

– Lisäksi hallitus on lopettanut aikuiskoulutustuen, eikä korvaavasta mallista ole tietoakaan. Nykyajan työelämä vaatii vahvaa koulutuspohjaa, mutta myös valmiuksia oman osaamisen kehittämiseen ja päivittämiseen. Hallitus on omilla toimillaan romuttamassa jatkuvan oppimisen ideologian ja laskee tietoisesti Suomen osaamistasoa, hän pohjusti.

– Kysynkin arvoisa pääministeri Orpo, miksi porvarihallitus on jälleen kerran pettänyt koulutuslupauksen ja laskee tietoisesti suomen nuorten ja aikuisten mahdollisuutta kouluttautua?

Pääministeri Petteri Orpo vastasi ykskantaan, että hallitus ei ole pettänyt koulutuslupausta. Hän muistutti panostuksista, joita hallitus tekee osaamiseen, tutkimukseen ja innovaatioihin. Hän muistutti myös, että ammatilliseen koulutukseen panostetaan yli 2 miljardia euroa.

– Se on todella suuri panostus kansakunnalta ja siitä me pidämme kiinni. Käytetään ne rahat hyvin, eikä nyt aleta väittämään, että tässä maassa ei huolehdita koulutuksesta, Orpo sanoi.