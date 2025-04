Raakaöljyn hinta painui neljättä päivää peräkkäin – alimmillaan neljään vuoteen

Raakaöljyn hinta on painunut alimmilleen neljään vuoteen. Hinta laski tiistaina neljättä peräkkäistä kaupankäyntipäivää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoitettua viime viikolla järeistä tuontitulleistaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pohjanmeren Brent-laadun hinta on laskenut runsaaseen 60 dollariin barrelilta. Yhdysvaltalaisen West Texas Intermediaten (WTI) hinta on puolestaan painunut noin 57 dollariin barrelilta. Brentin hinta on laskenut yli 19 prosenttia, WTI:n 20 prosenttia. Molempien hinnat ovat alimmillaan sitten maaliskuun 2021.

Myös Yhdysvaltain dollarin arvo on tänään laskenut Trumpin tullipolitiikan lietsoessa pelkoa taantumasta. Asiasta kertoo brittilehti Guardian. Sekä euro että Englannin punta ovat vahvistuneet dollariin nähden. Eurolla on saanut tänään 1,10 dollaria, punnalla puolestaan 1,28 dollaria.

Sijoittajat ovat Guardianin mukaan huolissaan Yhdysvaltain joukkovelkakirjojen jyrkästi kasvaneesta myynnistä, sillä niitä on pidetty turvasatamana markkinoiden epävarmuuden aikana.

Yhdysvaltojen 10 vuoden valtionlainan tuotto on kivunnut runsaaseen 4,42 prosenttiin, korkeimmilleen sitten helmikuun lopun. Joukkovelkakirjojen tuoton kehitys on käänteistä hintoihin nähden.

Trumpin keskiviikkona ilmoittamat mittavat tuontitullit ovat astuneet täysimääräisesti voimaan tänään. Trumpin asettamat niin sanotut vastavuoroiset tullit ovat järkyttäneet markkinoita ja saaneet pörssikurssit syöksyyn eri puolilla maailmaa. Yhdysvallat asetti lähes kaikille maailman maille 10 prosentin pohjatullin, joka astui voimaan lauantaina.

Tästä päivästä lähtien moniin maihin kohdistuu tätäkin korkeampi tulli. Esimerkiksi EU:lle tulli on 20 prosenttia ja Kiinalle 34 prosenttia.

Valkoisen talon mukaan sen Kiinalle asettamat 50 prosentin lisätullit astuvat niin ikään voimaan tänään. Trump uhkasi Kiinaa lisätulleilla maanantaina, jos Kiina ei peru omia vastatullejaan Yhdysvalloille.

Yhdysvaltain asettamat uudet tullimaksut Kiinalle ovat siis nousemassa tänä vuonna jo 104 prosenttiin.

