Talous
7.8.2025 07:38 ・ Päivitetty: 7.8.2025 07:38
Rahaa on! Kotitalouksien talletusmäärät uuteen ennätykseen
Kesäkuun lopussa kotitalouksien talletuskanta oli kaikkien aikojen suurin, Suomen Pankki kertoo.
Talletuskanta oli noin 115 miljardia euroa ja lähes neljä miljardia euroa suurempi kuin vuosi sitten vastaavana aikana.
Kesäkuun lopussa kotitalouksilla oli pörssinoteerattuja osakeomistuksia reilun 52 miljardin euron edestä. Tämä on kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
Kotitalouksien sijoitukset kotimaisiin sijoitusrahastoihin olivat kesäkuun lopussa noin 39,5 miljardia euroa.
Kommentit
