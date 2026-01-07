Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

7.1.2026 13:22 ・ Päivitetty: 7.1.2026 13:22

Rahaa on! Pankeissa makaava talletuspotti paisuu

iStock

Suomalaisilla kotitalouksilla oli marraskuun lopussa pankkitalletuksia yhteensä 115,7 miljardia euroa, mikä oli kaikkien aikojen suurin nimellinen määrä, kertoo Suomen Pankki.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Vuoden 2024 marraskuuhun verrattuna kotitalouksien talletuskanta kasvoi 4,3 prosenttia.

Suomen Pankin mukaan kotitaloudet kasvattivat talletuksiaan viime vuonna samaan aikaan kun talletusten korot laskivat. Pankeissa makaavat varat eivät siten tuota omistajilleen enää kovin paljon.

VAROJEN JEMMAUS tileille ei ole pelkästään perheiden varassa. Myös suomalaisten yritysten ja asuntoyhteisöjen talletuskanta on Suomen Pankin mukaan kasvanut.

Yritysten talletuskanta oli marraskuun lopussa 46,7 miljardia euroa ja sen vuosikasvuvauhti oli 4,7 prosenttia. Asuntoyhteisöjen talletuskanta oli 3,5 miljardia euroa ja sen vuosikasvuvauhti oli 5,6 prosenttia.

Suomalaiset kotitaloudet nostivat marraskuussa uusia asuntolainoja 1,2 miljardin euron edestä, mikä on 108 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Asuntolainakanta oli marraskuun lopussa 105,9 miljardia euroa. Asuntolainakannan vuosikasvu −0,1 prosenttia.

Kotitalouksilla oli marraskuun lopussa kulutusluottoja 17,5 miljardin euron edestä. Muita lainoja kuin asuntolainoja tai kulutusluottoja kotitalouksilla oli samaan aikaan 17,8 miljardin euron edestä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
6.1.2026
Arvio: Tuhoon tuomitut ihmiset kirjassa, jota on ilo lukea
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
5.1.2026
Venezuela-isku ei ole muutos, vaan paluu vanhaan aikaan
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU