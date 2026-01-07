Talous
7.1.2026 13:22 ・ Päivitetty: 7.1.2026 13:22
Rahaa on! Pankeissa makaava talletuspotti paisuu
Suomalaisilla kotitalouksilla oli marraskuun lopussa pankkitalletuksia yhteensä 115,7 miljardia euroa, mikä oli kaikkien aikojen suurin nimellinen määrä, kertoo Suomen Pankki.
Vuoden 2024 marraskuuhun verrattuna kotitalouksien talletuskanta kasvoi 4,3 prosenttia.
Suomen Pankin mukaan kotitaloudet kasvattivat talletuksiaan viime vuonna samaan aikaan kun talletusten korot laskivat. Pankeissa makaavat varat eivät siten tuota omistajilleen enää kovin paljon.
VAROJEN JEMMAUS tileille ei ole pelkästään perheiden varassa. Myös suomalaisten yritysten ja asuntoyhteisöjen talletuskanta on Suomen Pankin mukaan kasvanut.
Yritysten talletuskanta oli marraskuun lopussa 46,7 miljardia euroa ja sen vuosikasvuvauhti oli 4,7 prosenttia. Asuntoyhteisöjen talletuskanta oli 3,5 miljardia euroa ja sen vuosikasvuvauhti oli 5,6 prosenttia.
Suomalaiset kotitaloudet nostivat marraskuussa uusia asuntolainoja 1,2 miljardin euron edestä, mikä on 108 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Asuntolainakanta oli marraskuun lopussa 105,9 miljardia euroa. Asuntolainakannan vuosikasvu −0,1 prosenttia.
Kotitalouksilla oli marraskuun lopussa kulutusluottoja 17,5 miljardin euron edestä. Muita lainoja kuin asuntolainoja tai kulutusluottoja kotitalouksilla oli samaan aikaan 17,8 miljardin euron edestä.
