Räikkönen ei ole ensimmäistä kertaa uuden edessä – “Toyota haluaa tuloksia”

Laukaan Lievestuoreella päämajaansa pitävä Printsport ja toimitusjohtaja Eero Räikkönen sai ostettua ensimmäisen Jyväskylän Jyskässä tehdyn Toyota Yaris GR:n asiakasauton. Pertti Knuuttila

He vuokrasivat sen Sami Pajarille, joka ajaa nyt autolla sen ensiesiintymistä Monte Carlo rallissa ja osallistuu WRC2:n MM-sarjaan.

– Kaksi viikkoa ennen rallia saimme sen. Se on korinumeroltaan viisi ja ensimmäinen, joka tuli toimitukseen. En tiedä, missä ovat neljä edeltävää. Täällä testasimme 200 kilometriä viime sunnuntaina, summasi Räikkönen uuden edessä.

– Samilla ensimmäinen testi oli sateessa, nyt haettiin kuivaa.

Räikkönen ei ole ensimmäistä kertaa uuden edessä. Tallista löytyy vuokralle tällä hetkellä kaksi Skodan RS-mallia, kolme Fordin R3-autoa ja nyt myös Toyota.

– Ei tässä suuria uusia harjoituksia ole tarvinnut tehdä. Vaihdelaatikon vaihtoa ja osakokonaisuuksien kasaamista on harjoiteltu. Kaikki on tehty samalla lailla kuin mihin tahansa ralliin tahansa. Toyota haluaa tuloksia, lieneehän se osoitus kuskia kohtaan ja meitä kohtaan, että saa ensimmäisen auton, selvittää Räikkönen.

– Tiimin henkilökuntaan kuuluu yhteensä 11 henkilöä ja kuljettaja ja kartturi; viisi mekaanikkoa ja insinööri, Pajarin insinööri, tiimipäällikkö ja koordinaattori. Valmistautuminen on sama. Minun tehtävä on rakentaa se porukka. Aina on tullut tuloksia, kun kuski on nopea ja hyvä fiilis porukassa, erittelee Räikkönen menestysreseptiä.

LYHYESTÄ ajasta huolimatta on tiimipäälliköllä näkemys Toyotan uutukaisesta.

– Vahvan oloinen, semmoinen fiilis on syntynyt. Kevyillä osilla tehty ulkoa ja muut ovat sitten vahvempia. Moottori on edessä mutta takana ja se on keskellä. Se on kolmesylinterinen, joten värinöitä on enemmän kuin nelisylinterisessä. Ketterän oloinen, neutraali ja kuskit ovat tykänneet ajaa, kiteyttää tallipomo Räikkönen.

– Mutta testit ovat aina testejä ja ralli on rallia. Ruotsin jälkeen tiedetään, mikä on nopeus autolla, tietää Räikkönen.

– Varmaan sellaista tulosta täältä haetaan, ettei tarvitse ensi viikolla Hanaa-lehteen myynti-ilmoitusta laittaa, lohkaisee aina hyvätuulinen Räikkönen.

Autojen omistajana Räikkönen tuntee ralliautojen omistamisen riskit.

– Tähän asti on pärjätty. Ei tällä linnoja rakenneta eikä iltapäivälehtien palstoille päästä.Velat ovat pienenemään päin – ei kasvamaan. FIA:n hintakatto WRC2:lle on noin 300 000 euroa ajovalmiille autolle, kertoo Räikkönen suuruusluokkaa pelkästään autoon sijoitetun pääoman määrästä.

Nimensä mukaisesti kirjapainoalalta rallitallin omistajaksi ponnistanut Räikkönen on tyytyväinen valintoihinsa.

– Kyllä tämä omasta ralliharrastuksesta alkoi. Olen siitä onnellisessa asemassa, että olen saanut tehdä kaksi erilaista uraa. Välittäminen ja osaaminen ovat kaikessa tärkeintä, kiteytti Räikkönen tiiminsä toiminnan perustan.

PÄIJÄNTEEN pohjoispäästä eteläpään lahtelaiselle Pajarille tehtyä Toyotaa voi kutsua jyväskyläläiseksi.

– Kyllä hyvin voi. Sen kori on hitsattu Jyskässä ja vain moottori ja voimansiirto ovat ulkomailta, mutta nekin asennettu Jyväskylässä, vahvisti Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala.

Hyvän torstai-illan pimeydessä ajetun avauksen jälkeen perjantain lenkeillä Pajarin ja kartturi Enni Mälkösen meno tuntui tökkivän.

– En oikein osannut hyödyntää etuautosta saamaani kelinuottia kunnolla. Merkinnät liukkauksista olivat hyvät, mutta en sitten seuraavaan paikkaan luottanut siihen, että voi vetää ja siellä mutkan takana on kuivaa ja puhdasta. En ollut ajatellut leikkauksia, mutta pakko niin on tehdä, kun kaikki muut leikkaavat rajusti, tuskaili Pajari perjantain päivähuollossa rallin ainoana suomalaiskuskina kunnioitettavalla yleiskilpailun sijoituksella 12 ja luokassaan viidentenä.

Montessa Pajari ei aja WRC2:n mestaruuspisteistä, vaan aloittaa pistejahdin kolmen viikon päästä Ruotsin rallissa Uumajassa.

Rallia johtaa Elfyn Evans, Sevastien Ogier on toisena ja Thierry Neuville kolmantena. Kärki on vain 11,6 sekunnin sisällä toisistaan.