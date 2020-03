Rajavartiolaitoksen mukaan Kreikka on pyytänyt eilen Frontexilta nopean rajaintervention käynnistämistä Kreikan ja Turkin maarajalla

Kreikka on pyytänyt eilen Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexilta nopean rajaintervention käynnistämistä Kreikan ja Turkin maarajalla, kertoo Suomen Rajavartiolaitos Twitterissä. Aiempi pyyntö nopeasta rajainterventiosta koski Kreikan ja Turkin merirajaa.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Seuraavaksi Euroopan raja- ja merivartioviraston pääjohtaja päättää, käynnistetäänkö nopea rajainterventio maarajalla.

Tällä hetkellä Rajavartiolaitos osallistuu Frontexin operaatio Poseidoniin Kreikan meriulkorajalla 14 henkilön ja yhden partioveneen voimin. Kreikan rajalle on saapunut sankoin joukoin siirtolaisia sen jälkeen, kun Turkki lauantaina kertoi avaavansa EU:n vastaisen rajansa pakolaisille. Operaatiota varten EU:lla on käytössään 1 500 henkilön nopean toiminnan reservi, josta Suomen osuus on 30 henkilöä.

Rajavartiolaitoksen yksikönpäällikkö Matti Pitkäniitty totesi eilen STT:lle, että Suomesta ei ole kuitenkaan lähdössä 30:tä henkilöä. Hän myös lisäsi, että Rajavartiolaitoksen henkilökuntaa saadaan Kreikkaan aikaisintaan loppuviikosta, mutta todennäköisesti vasta ensi viikolla. Aikataulu riippui Pitkäniityn mukaan Kreikan kyvystä vastaanottaa henkilökuntaa.