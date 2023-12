Rajua piikittelyä Helsingin kokoomukselle – ”Piilottelu on levinnyt jo kaupungin tasolle”

Ympäristöministeriö valmistelee asetusmuutosta, jonka perusteella valtion tukemien vuokra-asuntojen asukasvalintaan otetaan käyttöön enimmäistulorajat. Johannes Ijäs Demokraatti

Helsingin kaupunginhallitus päätti lausunnosta asetusmuutokseen viime maanantain kokouksessaan.

Kokoomuksesta tehtiin lausuntoon muutosehdotus, joka kuitenkin hävisi äänestyksessä. Kaupunginhallituksen jäsen, apulaispormestari Paavo Arhinmäki (vas.) ihmettelee vastaehdotusta Facebookissa ja vertaa sitä hallituspuolueiden toimintaan hiljattain eduskunnassa.

Arhinmäki viitannee ainakin hallituspuolueiden toimiin eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, joissa niiden kerrottiin poistaneen tekstistä useita kohtia, joissa kuvailtiin asumistuen leikkauksen negatiivisia vaikutuksia. Sinänsä hallituspuolueet pystyvät enemmistöllään muokkaamaan mietintöä haluamansa näköiseksi, mikä kuuluu politiikan normaaleihin työtapoihin.

– Hallituspuolueet kokoomus ja perussuomalaiset ovat yrittäneet piilotella leikkausten vaikutuksia, ovat vetäneet hatusta ”faktoja” ja vielä päälle nimittelevät niitä ihmisiä, jotka joutuvat elämään tukien varassa hyvin vähällä. Näköjään tämä totuuden piilottelu on levinnyt jo kaupungin tasolle, Arhinmäki piikittelee sosiaalisessa mediassa.

– Meillä on yleensä ollut tapana Helsingissä hallituspohjasta riippumatta lausua asiantuntijapohjalta Helsingin ja helsinkiläisten edun mukaisesti. Aikoinaan kokoomuslainen asuntoministeri Jan Vapaavuori poisti ARA-vuokra-asunnoista tulorajat, koska niistä on lähinnä haittaa mutta ei juurikaan hyötyä. Nyt hallitus on palauttamassa tulorajat ARA-vuokra-asuntoihin. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan hengessä kokoomus esitti poistettavaksi Helsingin kaupungin lausunnon pohjasta viranhaltijoiden faktoihin perustavat huomiot, Arhinmäki ihmettelee.

MIHIN Arhinmäki viittaa puhuessaan kaupungin tasolle levinneellä piilottelulla ja viranhaltijoiden faktoilla? Tämä on luettavissa kaupunginhallituksen päätöstiedotteesta, jossa käydään yksityiskohtineen läpi kokoomuslaisten kaupunginhallituksen jäsenten Daniel Sazonovin ja Maarit Vierusen tekemä vastaehdotus.

Lausunnon vastaehdotuksessa lausunnosta olisi yliviivattu seuraavat kohdat: ”Helsingin kaupunki katsoo, ettei asetusmuutos ole tarkoituksenmukainen.” ”Helsingin kaupunki pitää tulorajojen palauttamisesta saatavaa hyötyä minimaalisena sen aiheuttamiin hallinnollisen työmäärään kasvuun ja kustannuksiin nähden.” ”Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että asukasvalintojen kautta on jatkossakin mahdollista ehkäistä segregaatiota ja toteuttaa tavoitetta tasapainoisista asuinalueista.”

Kaupunginhallituksen jäsen Elisa Gebhard (sd.) yhtyy Arhinmäen hämmästelyyn. Gebhard sanoo Demokraatille, että viranhaltijoiden lausuntopohja oli terveen kriittinen ja siinä tuodaan nimenomaan Helsinkiin liittyviä ongelmia esiin, muun muassa byrokratian lisääntyminen enimmäistulorajojen myötä. Gebhard muistuttaa, että Helsingissä on kymmeniätuhansia ara-vuokra-asuntoja

Gebhard toteaa, että tulorajat luovat myös uusia kannustinloukkoja pienituloisille eli ihmiset joutuvat miettimään, kuinka paljon voi työskennellä vai meneekö kämppä alta.

– Pidän tätä aika raakana.

Kokoomuksen ehdotuksesta poistaa yllämainittu segregaatioon liittyvä kohta Gebhard toteaa, että Helsingin pitkäaikainen tavoite on ollut vähentää segregaatiota.

– Hallituksen hanke tulorajoista ei kyllä edistä segregaation torjunnan tavoitteen toteutumista. Mehän nimenomaan haluamme torjua segregaatiota. On aika surullista, että siitä yritetään tällä tavalla lipsua.

Segregaatio noteerataan lausunnossa myös muissa kohdissa.

JOKA tapauksessa Gebhard sanoo näkevänsä tällä hetkellä kokoomuksen toiminnassa piirteitä, joissa ”faktatietoa kyseenalaistaen runnotaan toimenpiteitä läpi”.

Hän viittaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysvaliokunnassa hallituspuolueiden toimesta mietintöluonnokseen tehtyyn muutokseen.

Luonnoksen mukaan ”lähes kaikki Helsingissä yleistä asumistukea saavat ylittävät jo nykyiset enimmäisasumismenot, joten muutos vaikuttaa lähes kaikkiin helsinkiläisiin asumistuen saajiin.” Mietinnön lopullisessa tekstissä todettiin, että ”lähes kaikki Helsingissä yleistä asumistukea saavat ylittävät jo nykyiset enimmäisasumismenot.”

Gebhardin mielestä on iso riski, että nimenomaan helsinkiläisten hyvinvointi jää hallituspolitiikan jalkoihin. Hän näki viitteitä tällaisesta myös kokoomuksen vastaehdotuksessa kaupunginhallituksen lausuntoon.

– Tämä on tietenkin erityisen harmillista, koska Helsingissä on pyritty siihen, että tehdään helsinkiläisten hyväksi politiikkaa riippumatta maan hallituksen kokoonpanosta.

– Aika pakkomielteisestihän näitä leikkauksia runnotaan eteenpäin välittämättä siitä, miten nämä vaikuttavat helsinkiläisiin, hän sanoo etenkin maan hallituksen toimintaan viitaten.

Gebhard painottaa, että asuminen Helsingissä on myös työvoimapoliittinen kysymys eli miten pääkaupunkiin saadaan jatkossa työntekijöitä.

DEMOKRAATTI tavoitti kokoomuksen kaupunginhallituksen jäsenen Daniel Sazonovin meneillään olleesta valtuuston kokouksesta tekstiviestitse.

Sazonov painottaa, että kokoomuksen vastaehdotuksen ydinkohta on siihen kokoomuksen esittämä lisäys: ”Edellä esitetystä huolimatta Helsingin kaupunki katsoo, että valtion ja kaupungin tukemien asuntojen kohdentuminen juuri pieni- ja keskituloisille on perustellumpi yhteiskuntapoliittinen tavoite ja siksi tulorajat ovat perusteltuja.”

– Eli siis esitys on tehty, koska kannatamme kokoomuksessa tulorajoja ja asuntojen parempaa kohdentumista, Sazonov sanoo.

Arhinmäen syytöksiin faktojen piilottelusta Sazonov ei tekstiviestissään vastannut.

Kokoomuksen vastaehdotus hävisi kaupunginhallituksessa äänin 9-5, perussuomalaisten edustaja äänesti tyhjää.