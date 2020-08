Rajun viestin sisältänyt raportti julkaistiin – Antti Rinne kommentoi: ”Selvästi osoitetaan, että 90-luvulta lähtien eriarvoisuus tuloerojen näkökulmasta on kasvanut”

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kommentoi eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä järjestetyssä SDP:n Facebook-livelähetyksessä tänään julkaistua Kalevi Sorsa -säätiön raporttia Eriarvoisuuden tila Suomessa 2020. Sen mukaan varakkaat ovat jatkaneet Suomessa rikastumistaan, köyhät köyhtymistään.

Rane Aunimo Demokraatti

Kun vielä vuosina 1966–1990 käytettävissä olevat varat kasvoivat pienimmän tulokymmenyksen kohdalla eniten, kääntyi kehitys päinvastaiseksi vuosina 1990–2017. Jälkimmäisen ajanjakson aikana varakkaimman tulodesiilin varat kasvoivat 0,2 prosenttiyksikköä. Pienimmän tulodesiilin kohdalla luku romahti 4,1 prosenttiyksikköä.

Tulo- ja varallisuuserojen kasvun taustalla yhtenä avaintekijänä on Tampereen yliopiston taloustieteen professorin Matti Tuomalan mukaan verojärjestelmän muutos.

– Yhtenä keskeisenä syynä tälle erojen kasvulle on vuoden 1993 verojärjestelmän muutos. Silloin otettiin käyttöön eritytetty tuloverotus, jossa pääomatuloa verotettiin vain 25 prosentin veroasteella. Vastaavasti samaan aikaan monessa kunnassa oli ylimmän ansiotulon marginaalivero yli 60 prosenttia. Joten niiden välillä oli suuri rako.

Rinne sanoo, että raportti on todella mielenkiintoinen.

– Siinä selvästi osoitetaan, että 90-luvulta lähtien eriarvoisuus tuloerojen näkökulmasta on kasvanut ja toisaalta kerrotaan sen, että koulutus, meidän kultakimpale, on suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvon näkökulmasta erittäin tärkeää. Nyt täytyy huolehtia siitä, että ne hienot asiat, jotka hallitusohjelmaan on saatu toisen maksuttomuudesta, oppivelvollisuudesta, toteutuu, sillä taataan tulevaisuudessa suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvo.

Eduskuntaryhmän puheenjohtajaja Antti Lindtman puolestaan kommentoi valtiovarainministeriön virkamiesten viime viikolla julkaisemaa esitystä keinoista, joilla työllisyyttä voitaisiin parantaa.

– Ensinnäkin halua sanoa selvästi, että SDP:n eduskuntaryhmä on sitoutunut siihen, että tehdään tänä syksynä päätökset siitä, että laskennallisesti 30 000 työpaikkaa saadaan aikaiseksi. Sen lisäksi tarvitaan myöhemmin lisää. VM:n virkamiespuheenvuoro on ihan noteeraamisen arvoinen, siellä oli paljon keinoja, joita voi peukuttaa. Tunnustetaan muun muassa palkkatuen tärkeä rooli, palvelujen siirtäminen lähelle ihmistä kuntiin, siellä pitää niitä kannusteita hiukan katsoa tarkemmin. Työvoimapalvelujen rooli, löytyy ihan tutkimusnäyttöä, että ne tuovat työpaikkoja.

Lindtman sanoo kuitenkin, että työttömyysturvan heikentäminen tässä suhdanteessa on kyseenalainen keino.

– Kiistatta ikääntyneiden päässä on rakenteellisia ongelmia ja niihin pitää kiinnittää huomiota ja siellä pitää löytää tasapaino turvan ja jouston kannalta. Mutta ajatus siitä, että tilanteessa, jossa kaikki käppyrät näyttävät alaspäin ja sitten tehtäisiin vielä isot lisäleikkaukset työttömyysturvaan… en usko että se resepti ainakaan tässä tilanteessa toimii.

Ryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Kristiina Salonen kannusti ottamaan huomioon lapsiperheiden asiat vielä paremmin.

– Kannustan kaikkia ottamaan kevään kokemukset käyttöön esimerkiksi etätyön tekemisestä. Varmasti on yrityksiä, joissa onkin jo hyvät käytänteet, mutta paljon on vielä tehtävää. Paikkariippumattomuuden lisääminen ja joustavat työajat ovat yksi mahdollisuus lisätä lapsiperheiden hyvinvointia sekä työn ja perhe-elämän yhdistämistä.

Ryhmän toinen varapuheenjohtaja Ilmari Nurminen toi puolestaan viestin, että koronasta huolimatta monet suuret hankkeet ovat edenneet eduskunnassa.

– Keväällä koronan vei niin sanotusti kaiken ajan, mutta sen lisäksi oli erittäin tärkeää, että saimme ennen lomille lähtöä hoitajamitoituksen lakiin. Tätä on pyritty sosialidemokraattien johdolla pitkään saamaan eteenpäin ja hoitolaitosten ja vanhusten ongelmathan ovat olleet kauan esillä. Oikeastaan korona vielä nosti pintaan sen kriisin, mikä meillä ikäihmisten puolella on. Siksi onkin minusta tärkeää, että me saimme nyt tämän lain. Tämä ei tietenkään sormia napsauttamalla paranna tilannetta, mutta tämä on tärkeä avaus ja päämäärä. Tämä on historian suurin yksittäinen panostus ikäihmisten hoitoon ja hoivaan. Saamme tuhansia uusia hoitajia.

Lisäksi myös ikuisuuskysymys sote etenee.

– Sotelait ovat lausunnoilla ja syksyllä rupeamme taas käymään tätä lakia läpi. Ehkä keskeistä on se, että meille tulee vahva julkinen järjestäjä. Panemme monikansallisten terveysyritysten kovalle voitontavoittelulle stopin. Haluamme, että rahat käytetään ihmisten palveluihin ja hyvinvointiin.

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän kesäkokous järjestetään 18.-19.8. Helsingissä eduskunnan Pikkuparlamentissa.